Mauricio Correa tras su salida del Festival: “Yo no podía ir a la Quinta Vergara sin ningún poder de decisión”

No es misterio que esta edición del Festival de Viña del Mar está mal encaminada con todos los problemas que se han presentado. Uno de los peores descalabros fue la renuncia a una semana del Festival del productor ejecutivo Mauricio Correa.

El histórico trabajador televisivo compartió una sentida reflexión en donde expresó su decepción en la organización, y lamentó tener que despedirse de su sueño de vida que era estar a cargo del Festival de Viña del Mar.

“Hice el ridículo en una reunión”

En una entrevista con El Mercurio, cuyos dichos fueron recopilados por La Cuarta, en donde él ahondó en los motivos de por qué sintió que tenía que dar un paso al costado del evento viñamarino.

“Todo se me hizo más evidente cuando hice el ridículo en una reunión con el equipo y los directores ejecutivos en la que dije que Maná seguía en la parrilla y todos se quedaron mirando. Después, tampoco participé en la decisión de llevar a Tini, que no era para el público adulto que buscábamos”, contó.

“No estuve de acuerdo con la opción de Tini porque nosotros teníamos que proteger a Yerko, esa era nuestra prioridad y no cambiarle el público. Los que trabajamos en televisión tenemos el deber de proteger a los artistas y animadores que ponemos en pantalla”, continuó Correa.

Mauricio señaló que le quedó claro que no lo tenían considerado para tomar decisiones, ni recibir información, cuando habló con un ejecutivo de la productora Bizarro, quien le dijo que su nombre no figuraba en el contrato.

“Hubo varias reuniones con mánager y artistas nacionales a las que no fui invitado. Yo seguía para adelante para no complicar las cosas, pero todo esto fue una verdadera humillación. Llevo 35 años en televisión, creo que tenía mucho que aportar y no estoy acostumbrado a trabajar así”, aseguró.

“Yo soy de los que admiraba el trabajo de directores como Gonzalo Bertrán, Felipe Pavez o Eduardo Ravani, me crié en el rigor y en el trabajo en equipo”, señaló el productor.

“Hice lo que pensé que era lo correcto”

De igual forma, Mauricio Correa comentó que existían motivos personales que influyeron en su salida del Festival de Viña del Mar. Él contó que hace 17 años le detectaron leucemia y no podía someterse a situaciones tan estresantes, por lo que tenía que cuidarse.

El productor señaló que tras la filtración de su salida, se dirigió a las oficinas del director ejecutivo de Canal 13, Max Luksic, para explicar la situación. “Le agradezco a él que entendió la situación. También hubo gente del equipo y amigos del medio que me mandaron mensajes de apoyo”, comentó.

Sobre si este es su adiós a la televisión, Mauricio Correa dijo que “nunca hay que decir nunca más haré esto, aunque me estaba preparando para una nueva etapa, incluso acabo de lanzar mi canal de YouTube, donde hablaré de televisión”

“Tenía claro que con mi renuncia y mis declaraciones iba a hipotecar de todas maneras mi futuro laboral, pero esta es mi verdad e hice lo que pensé que era lo correcto (…) Yo no podía ir a la Quinta Vergara sin ningún poder de decisión. Quizás esta no es la decisión correcta para muchos, pero para mí sí porque yo sé lo que viví”, cerró el productor.