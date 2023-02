Mauricio Israel liquidó la rutina de Diego Urrutia en el Festival de Viña: “He visto cosas fomes y esto”

La confirmación del periodista Diego Urrutia como el humorista que reemplazará a Yerko Puchento en la jornada del 20 de febrero del Festival de Viña del Mar no dejó indiferente esta semana a ningún rostro de programas faranduleros y matinales, y uno de ellos, Mauricio Israel, fue lapidario con la rutina que el comediante presentaría en el escenario de la Quinta Vergara.

El panelista del programa “Sígueme y te sigo” lanzó duros cuestionamientos al humor de Urrutia luego de ver los cortos clips que el humorista ha publicado en TikTok, plataforma en la que suma más de 300 mil seguidores y en la cual se ha convertido en varios ocasiones en tendencia.

¡De qué estamos hablando! O sea. ¡Dios mío! ¡Dios mío! O sea, por favor. ¡Kaminski tiene más seguidores que este gallo! — Mauricio Israel

Las críticas de Mauricio Israel

“Perdón, pero yo no reí con esto”, inició el comunicador, aún impactado y desencajado por las rutinas de Urrutia en la red social. Y si bien Gabriela Zambrano, otra de las panelistas del programa de TV+, insistía en que el humor del joven de menos de 30 años estaba en sintonía con las cápsulas más exitosas de las plataformas sociales y era un comediante “ad-hoc para el público de ese día”, Israel no dudó ni un segundo en lapidar la posible rutina del humorista en Viña.

“Espérate. Yo no sé (...)”, señaló el rostro de TV+, quien explotó al enterarse que Urrutia tenía poco más de 300 mil seguidores en TikTok.

“¡300 mil! ¿Sabe cuántas personas viven en Chile? ¡18 millones! ¡300 mil no alcanza a ser el cero coma dos por ciento. Yo te digo una cosa. He visto cosas fomes y esta”, lanzó Israel, quien no dio crédito a la defensa que Zambrano le dio a la rutina del comediante.

Mauricio Israel lapidó el humor de Diego Urrutia. Fuente: TV+.

“Escúchame Mauricio. Yo lo vi en una actuación, en un teatro, y el chico me pareció bien, la rutina que hizo. Lo que si puedo decir es que es muy lento, pero muy lento. Entonces, yo creo que para el Festival de Viña tiene que ponerle un poco más de ritmo porque hay muchos espacios y esos espacios va a permitir que la gente empiece a pifiar”, avisó la venezolana, quien ni bien acabó fue nuevamente contraatacada por Israel.

“Oye, estamos hablando del Festival de Viña, esto no es una kermese de colegio, por favor. ¡De qué estamos hablando! O sea. ¡Dios mío! ¡Dios mío! O sea, por favor. ¡Kaminski tiene más seguidores que este gallo! O sea. ¡Y no lo llaman para el Festival! Ah, para la Gala si. Lo llevan de relleno para ‘Podemos hablar’ y tiene más seguidores que este gallo”, insistió el Israel, quien puso en duda el éxito del humorista en la Quinta Vergara.

“¿Lo habías visto alguna vez en la tele? Desde donde lo conocen es TikTok y es lo más fome que he visto”, sentenció.