“Me causa curiosidad...”: Fabrizio Copano se refiere a baja de Yerko Puchento de Viña

El comediante Fabrizio Copano se refirió sobre la decisión del actor Daniel Alcaino de bajarse del Festival de Viña, y optar por dar un paso al costado, puesto que se sintió pasado a llevar con la producción que no respetó su condición de actuar ante un público adulto. Ante esto, señaló que le daba “curiosidad” que el personaje Yerko Puchero le temiera “a las niñas de 15 y no a Andrónico Luksic”.

“Me causa curiosidad. Yerko es como: ‘Andrónico Luksic’, no tenemos miedo…”, dijo Copano, imitando la voz del polémico e icónico personaje del exprograma “Vértigo”.

Sin embargo, tras destacar que era osado con los chistes, incluso contra el dueño del canal donde trabajaba, se habría atemorizado ante las adolescentes que irán a ver a la cantante Tini Stoessel

“No tenemos miedo…y luego, Tini...‘Ah bueno, parece que ahí mejor no. Es que las niñas de 15 son el verdadero miedo de Yerko Puchento, son más poderosas que (Andrónico) Luksic , comentó.

“Es difícil ser un personaje”

El comentario lo realizó Copano en el programa de Youtube “Lucas y Socias Una Vez Más, donde además comentó respecto la diferencia que existe entre un comediante y quien tiene “un personaje” de humor.

“Es difícil ser un personaje. Nosotros tenemos la suerte de que como somos personas igual podemos evolucionar, cambiar, mutar nuestras visiones. Pero siendo un personaje polémico y el mundo no está con ganas de polémicas, ¿qué hacís?”, cuestionó.

Finalmente, el humorista bromeó que Yerko se sacaba el maquillaje y decía “soy Daniel Alcaino, no tengo nada. Me acabo de separar de mi señora, no tengo nada que decir. ¿Les causa risa eso? Bum, bum’”.

Fabrizio Copano estará el jueves 23 en el escenario de la Quinta Vergara, lo que será su segunda presentación en el Festival de Viña del Mar tras su paso el 2017, junto a Rodrigo Villegas, quien también se repite el plato este año.