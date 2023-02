“Mi look no sale más de 35 lucas”: Pancha Merino no se hizo ni un problema para ir a la Gala de Viña 2023

La figura de TV+ Pancha Merino entregó detalles del atuendo que lucirá mañana viernes en la alfombra roja del Festival de Viña. Así lo dio a conocer en el último capítulo de Tal cual, donde compartió el set con Patricia Maldonado y Raquel Argandoña.

En la instancia reveló que el vestido que eligió es del outlet de su marca ‘Majas’: “Es un vestido que estaba roto, lo teníamos en liquidación en 35 mil pesos. Lo agarré y dije ‘me encanta’, siempre me gustó y decía ‘qué pena tener que liquidarlo’”, afirmó.

Después explicó: “Me lo probé y tenía todo un pelón en la pierna y cuando supe que la gala era de moda sustentable, supe qué hacer”.

Ahí contó que una amiga suya, llamada Macarena Cortés, que es diseñadora, fue quien le arregló el vestido: “Ella es toda mi onda, bien hippie chic. Voy y le digo si me lo puede intervenir. Me quedaba grande y me dijo que se lo llevara”.

“Ella hace más de 20 años que arrienda vestidos, no vende. Le dije que me lo interviniera y que se lo regalaba para sus arriendos”, agregó, tal como consigna Página 7.

Al final aseguró que el vestido que usará “quedó precioso. El vestido es de un color fucsia, yo amo el fucsia con el naranjo, me encanta esa mezcla, me hizo la combinación”.

“Una amiga me dijo que tenía unos zapatos del color y me los regaló, me quedaron perfectos. Mi look no sale más de 35 lucas (sic), los accesorios son de un emprendimiento, fue súper sencillo, la verdad es que ninguna gala me ha costado tan barato”, confesó finalmente.

[ LEE TAMBIÉN: Más de 120 invitados tiene la gala del Festival de Viña: anuncian que algunos famosos pasarán por la red carpet con sus mascotas ]