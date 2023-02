“Ni cagan...”: Pololo de Kel Calderón generó críticas por actitud anti romántica

La influencer Kel Calderón compartió un divertido video junto a su pololo, el chef dueño del restaurant Malva Loca, Renzo Tissinetti, que hizo reír a sus seguidores, pero también generó algunos comentarios de críticas hacia el galán, por negarse a una romántica foto, junto a un globo con forma de corazón por el Día del Amor.

En el registro, del cual Renzo parece desconocer que está siendo protagonista, Kel le pide que tome uno de los globos para posar en una fotografía que pretende compartir en Instagram, para retratar el amoroso momento. Sin embargo, su reacción no fue lo que esperaba.

“No para Instagram no, ni cag… ¿Me vas a hacer tomar el corazón?…. la madre que me parió”, se escucha decir al galán gastronómico, quien finalmente accede a tomar el adorno, aunque en medio de alegatos, provocando comentarios de las cibernautas.

“Es todo lo que está mal”, “Querida Kel… ahí no es!”, “Qué lata la actitud del tipo, quedó como petulante”, “Oye, que amoroso tu pololo, si es así en un día ‘normal’ no me quiero imaginar cuando anda enojado”, como recogió el sitio AR13, consignó ADN.

“Ha sido un día hermoso”

De igual forma, los demás comentarios fueron saludando a la hija de Raquel Argandoña por su cumpleaños, quien reconoció que no es una fecha que acostumbra celebrar.

“Para los que me conocen saben que mi cumple esta infinitamente lejos de ser mi día favorito del año, hace un tiempo que me trae puras sensaciones contradictorias y extrañas (Si soy como el grinch de mi cumple)...Pero para mi sorpresa hoy ha sido un día hermoso, rodeado de amor, no solo aquí en México sino que tbn a través de tantos mensajes de cariño genuino y gestos que me han emocionado como no se imaginan 🥹🥲Vida, fuiste ingrata por mucho tiempo pero debo reconocer que los últimos meses me has dado mucho,Hoy ha sido un cumple especial 🙈🥹Solo quiero decirles cuanto agradezco que estén en mi vida, y lo agradecida que estoy de que me hagan sentir de esta manera este 14, a mís amigos, familia, y a este grupo de personas que están aquí y que si bien quizás no nos conocemos en persona, pucha que me han entregado su energía en momentos difíciles "