“Ojalá no le hagan a tu hija lo que tú a Claudia”, le dicen a Maite Perroni tras revelar que tendrá niña

Maite Perroni vive el mejor momento de su vida tras casarse con Andrés Tovar y estar esperando a su primera hija.

Aunque la cantante y actriz se encuentra muy feliz y plena, su relación con el productor no inició de la mejor forma y fue una completa polémica, pues aseguran que fue la tercera en discordia.

Y es que él estaba casado con la actriz Claudia Martín, y se separó de ella para estar con Maite, y solo a meses de estar juntos se comprometieron.

El 9 de octubre del 2022 la ex RBD y el productor se casaron en una lujosa y extravagante boda, y el pasado 6 de enero anunciaron su primer embarazado, sorprendiendo a todos.

Le dicen a Maite Perroni que “ojalá a su hija no le hagan lo que ella hizo” con Claudia Martín

Recientemente Maite Perroni presumió su avanzado embarazo junto a Andrés Tovar para la revista Caras, en la que lleva hermosos y elegantes vestidos negros.

La cantante mexicana se muestra muy feliz en este momento y muy enamorada, pero ahora que reveló que tendrá una niña, la han atacado de nuevo, diciendo que “ojalá no le hagan lo mismo que ella hizo”.

“Ay niña vas a pagar con tu hija todo lo que hiciste”, “ojalá no le hagan a tu hija lo que tú le hiciste a Claudia”, “ahora que tendrás una hija pídele a Dios que no le toque un infiel como el que tienes”, “cariño todo vuelve en esta vida, y lo pagarás con tu hija”, y “cuida bien a tu hija de patanes como con el que te casaste y enséñale a no bajarle el novio a ninguna mujer”, fueron algunas de las crueles críticas.

Aunque Maite y Andrés han recibido miles de críticas, ellos han seguido adelante con su relación, contra todos los ataques, y prueban que su amor es más fuerte.

Por otro lado, Claudia Martín tiene novio y está disfrutando esta etapa de su vida, demostrando que separarse de Andrés fue lo mejor que le pudo pasar.