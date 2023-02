Simón Oliveros sobre su paso de Mega a TVN: “Es un contraste” y aseguró que hoy está feliz

Hace un par de días Simón Oliveros arribó a TVN y este jueves asumió el rol de conducción del “Buenos Días a Todos”, en reemplazo de Gino Costa. Respecto de su cambio de estación televisiva, de Mega al canal público, y otros temas conversó con Página 7.

En la mañana de hoy los televidentes se sorprendieron, dado que no esperaban ver al periodista animando el “matinal de todos los chilenos”.

“Un saludo grande a Gino Costa, que hoy decidió cambiarse de casa… cuando hay más pega en la televisión”, dijo con humor Oliveros.

Respecto de su llegada a la señal estatal, Simón inició aclarando que estaba muy contento con esta nueva aventura, pues “estaba buscando este respaldo institucional a mi figura”.

“Yo me sumo como al área de talentos del canal, entonces estoy dispuesto a hacer cualquier proyecto que salga, a lo que venga. TVN es una estación que está haciendo cosas para salir del lugar donde está, por lo que tengo oportunidades”, señaló.

Oportunidades en Mega vs. TVN

Asimismo, hizo una comparación de las oportunidades que se le presentaban en el canal del Grupo Bethia y las que asoman ahora. “Es un contraste a lo que estaba viviendo en Mega, porque quería la posibilidad de hacer otras cosas, pero no estaba el espacio, pero la salida del ‘Meganoticias Amanece’ fue el gran detonante para mirar para otros lados”, aseguró.

Además, aclaró que su trabajo está enfocado exclusivamente en el “matinal de Chile”, donde asume diversas labores, tanto en terreno como en el estudio.

“Yo no llego al área de prensa, salió por ahí eso, pero no es verdad. Mi contrato dice: periodista, conductor. Por eso voy a hacer móviles, pero con el perfil de que sea un animador más en terreno”, explicó.

Sobre las posibilidades de mudarse a otra área afirmó que se encuentra “atento a cualquier otro proyecto que surja en el canal en el área de producción”.

La vida de Simón en el canal estatal

Simón fue consultado acerca de cómo se ha ambientado en las depenencias del canal y el periodista compartió que las instalaciones son muy grandes. “He caminado más que kung fu”, bromeó.

“El Torito ha sido mi guía, me ha mostrado todos los rincones del lugar y cada persona me va contando algunos atajos. Es un canal cargado de historia y me he ido encontrando con amigos en cada uno de los pasillos, pese a lo grande que es, así que bien contento”, relató.

Oliveros aprovechó de adelantar que su rol en la conducción del matinal continúa hasta el fin de esta semana.

“Voy a estar el viernes, sábado y domingo, pero el lunes ya me voy a Viña para una completa cobertura al Festival”, precisó.