“Son mis regalones”: Priscilla Vargas admite usar zapatos rotos para animar “Tu Día”

Este jueves por la mañana Nelson Beltrán estuvo de invitado en “Tu Día” para analizar diferentes looks, y los criterios que empleará para evaluarlos, que se presentarán en la “Noche Cero”, la nueva Gala del Festival de Viña. En esa conversación, Priscilla Vargas le confesó al “Colombiano” que le daba miedo el tema de los zapatos, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Respecto al calzado, el especialista en moda indicó que, en las mujeres, era muy importante la estabilidad del tacón, y en el hombre, que no usara un zapato demasiado rebajado. Asimismo, en el calzado masculino señaló que era ideal que fueran brillantes, en lo posible de charol.

“¿Qué piensa de los stilettos? Porque vemos mucha chala”, se interesó en saber la animadora del matinal, indicando los atuendos de galas anteriores que iban apareciendo en la pantalla del estudio, detrás de los conductores.

“Puede ser, siempre que el vestido lo tape. Es un zapato lindo y femenino, pero no tiene la altura suficiente, no da la prestancia del vestido de noche”, le respondió Beltrán.

Zapatitos regalones

“Estos son mis regalones. Son tan cómodos. ¿No podré ir con ellos?”, preguntó en broma Vargas, haciendo referencia a los zapatos rosados que llevaba puestos en ese momento.

“Pero esos están rotos”, le hizo la observación José Luis Repenning, entre risas.

“Sí, están rotos, ¡pero no lo digas! Muéstrenlos de lejos, por favor”, contestó Priscilla, solicitando al camarógrafo que no hiciera tanto zoom al detalle.

El Colombiano tomó las medidas de los zapatos de la periodista y señaló que tenían entre 4 y 5 centímetros de alto, dado que no levaban plataforma. Para el especialista, 12 centímetros son los ideales para un calzado de mujer en una gala.

“No va a dar comodidad y se va a notar, salvo que el vestido tenga un faldón pesado para que no se note. Y que tú no tengas la intención de verte más alta. Si quieres ganar centímetros, el zapato no es el adecuado. Es comodidad versus ganancia”, agregó resepecto de los zapatos reina de Priscilla.

“Ni le digas a la Coca, que lo único que quiere es botármelos. Lo mismo que quiere hacer con tus zapatos”, dijo la animadora, refiriéndose también a los mocasines clásicos que usa el Repe, los cuales ya habían sido objetados por el Colombiano.

“¿Porque son cómodos?”, preguntó Nelson.

“Porque se me rompieron. Pero me encantan porque son súper cómodos”, admitió Vargas entre risas nerviosas y volvió a pedir que no enfocaran sus zapatos de cerca.

“Quien no haya usado un zapato roto cómodo, que lance la primera piedra”, desafió como desenlace del simpatico momento, y sus comañeros se agacharon para ver las fallas en su calzado.