“Te acobardaste”: Monserrat Álvarez lanzó opinión sin filtro a Daniel Alcaíno por bajarse de Viña

La periodista Monserrat Álvarez le lanzó un comentario sin filtro al actor Daniel Alcaino, a quien le dijo en su cara que “yo creo que te acobardaste”, debido a la decisión que tomó de bajar su personaje Yerko Puchento del Festival de Viña del Mar 2023, porque la organización no respetó la condición que puso de actuar ante un público adulto.

Fue durante un despacho que realizó el actor para el matinal “Contigo en la mañana” de CHV, que la conductora le reveló que ella era parte de su “público” y se iba a quedar con las ganas de ver la rutina que tenía preparada.

“Yo creo que tuviste que haberte arriesgado. Daniel, yo creo que quizás te acobardaste de más”, le dijo Monserrat de sopetón, provocando una mueca de asombro en el intérprete del deslenguado personaje que tuvo su apogeo en el programa “Vértigo”.

Sin embargo, luego de la sincera crítica, Alcaino lanzó su réplica, señalando que no fue por un tema de cobardía, sino que de hacerse respetar como artista.

“No, no pasó por eso. Yo creo que cuando a ti te prometen algo y no te respetan, uno no puede seguir, por una cosa de respeto a uno mismo”, indicó, enfatizando que siempre la organización tira a los leones a los humoristas, sin importar el resultado, porque aunque les vaya mal, de igual forma los canales tienen buen rating. Y por ese motivo, prefirió dar un paso al costado.

“A mí me encantan los desafíos, soy súper adrenalínico. Tenía muchas ganas porque confiaba en mi rutina, pero no queríamos que se perdiera. ¿Por qué el humorista es el único que se sacrifica por poco y más encima solo para el morbo? Si le va mal, marca puntaje; si la va bien, marca puntaje”.

Discurso hilarante

Previamente, había contado que tenía un discurso preparado, donde imitaba a Gabriel Boric, el cual el animador Julio César Rodríguez manifestó que era hilarante.

“Le dábamos a Boric, a Piñera, al Rechazo, al Apruebo. Era una rutina súper transversal, pero para adultos”, cerró.