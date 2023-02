Ya hasta se combinan: así reaparecieron Piqué y Clara Chía tras la indirecta de Shakira

El pasado 14 de febrero estuvo cargado de mucha tensión en torno a Shakira, Piqué y Clara Chía, pues los fans estaban expectantes sobre la actitud de los famosos en el día más romántico del año.

Y la colombiana no defraudó. De forma muy enigmática, le envió una indirecta a su ex mediante un video donde canta “Kill Bill” de SZA, que reza en uno de sus versos “puede que mate a mi ex, pero no es la mejor idea”.

Como era de esperarse, todos han hablado de este clip que le dio la vuelta al mundo y que la puso en el frente del protagonismo, mientras que los dos tórtolos se mantuvieron de perfil bajo. Hasta ahora.

Recientemente, Piqué y Clara Chía fueron captados juntos caminando agarrados de la mano tras el día de San Valentín y el revuelo generado por su ex, sin embargo, lucieron confiados y hasta con looks combinados.

En la grabación divulgada por el tiktoker, Óscar Cáceres, se puede apreciar que los dos sacaron sus mejores outfits casual chic para asistir a un evento en la Federación Catalana, conforme con el reporte de People En Español.

Para la cita, la joven de 23 años utilizó una chaqueta de cuero negro y de aire rockero, junto con un pantalón ancho, botines y un bolso de lo más llamativo en rojo.

Por su parte, Piqué se dejó ver con suéter negro, pantalón elegante en color beige y botas Jordan que generaban ese equilibrio entre lo deportivo y lo formal.

Para los internautas fue evidente que la pareja se puso de acuerdo a la hora de vestirse, pero ni así se salvaron de las críticas. “Siempre la carga arreada”, “Clara lleva un balde rojo”, “Sinceramente parece su hija”, “Apurados para que nadie los vea hacer sus cochinadas”, “¿En serio cambió a Shakira por ella?”; fueron parte de los comentarios.