Cata Pulido y Paty Maldonado critican a Camila Vallejo por su matrimonio

Catalina Pulido y Patricia Maldonado criticaron duramente a Camila Vallejo por contraer matrimonio con el vocalista de la banda Plumas, Abel Zicavo, en medio de la emergencia que sufre el país por los incendios en la zona centro sur. Las objeciones las realizaron las opinólogas en el programa en vivo de YouTube Las Indomables.

Cabe mencionar que la ministra Secretaria General de Gobierno y el músico se casaron en una ceremonia íntima realizada en el Registro Civil de la comuna de La Reina.

Asimismo, es necesario recordar que la fiesta de boda fue cancelada debido a la contingencia de de los incendios forestales.

No obstante, Pulido y Maldonado criticaron a la secretaria de Estado pues consideraron que su interés estaba centrado más en temas personales que en extinguir los incendios.

“Todos haciéndose los hueo… Se está quemando todo y dice ‘esto lo vamos a tener controlado por marzo o abril’ y la otra casándose”, disparó la actriz.

Patricia Maldonado le envia un mensaje a Camila Vallejo

Paty Maldonado admitió que no sabía de quién estaba hablando y, al darse cuenta, lanzó un irónico comentario.

“Mira, felicidades por su matrimonio. Que sea feliz para toda la vida”, deseó Maldonado logando la risa de su compañera de programa.

A continuación, dirigió sus palabras a la presidenta de la Fech. “No vamos a salir después con que nos estamos separando poh, cabrita, te la vas a tener que comer no más. Te vas a tener que aguantar, te guste o no te guste”, sentenció.

Pulido añadió, respecto del tema, que a la ministra le importaban “un maní” los incendios. “Están todos de vacaciones y yo me voy a casar igual… les importa un pucho (los incendios)”, opinó la intérprete.

“Ahora, yo me imagino que habrá sido un matrimonio austero, porque es de izquierda”, juzgó Maldonado.