“Cuando te vendes por plata”: Indomables criticaron a Belén Mora por antiguos tuits contra Viña

Las Indomables Patricia Maldonado y Catalina Pulido repasaron a la comediante Belén Mora, producto de unos antiguos tuits del año 2020 que publicó la exMorandé con Compañía, donde aseguró que si a ella la pifiaran en el Festival de Viña del Mar, “me los pasaría por ahí mismo...”.

“Mírenlos pifean como si fueran los dueños del show, si yo fuera a ese festival y me pifiaran me los pasaría por ahí mismo”, fue el mensaje que provocó las críticas indomables.

“¿Por qué esta señora, después de tirarle mala onda al festival, decir que es un circo de fachos...” señaló Pulido, antes de ser interrumpida por Maldonado.

“Lo más terrible es que ella trabajaba con un hombre que era políticamente distinto a ella. Cuántos años le dio trabajo Kike Morandé. Y gracias a eso se dio a conocer”, agregó.

“Ganó muchísima plata, porque en esos años se ganaba muy bien...entonces, ahora, por qué te vas a subir a un escenario si lo encuentras tan facho...tan ordinario...las pifias y que esto es un circo romano”, cuestionó la excolorina del “Rival más débil”.

Además, continuó la actriz, “¿sabes cómo se llama cuando uno se vende por plata, ah, cómo se llama?”.

“Puede que yo sea muy hueo...”

“Para cerrar el tema, para que nos vayamos a otro, tan asqueroso como este”, señaló la exMucho Gusto y actual panelista de “Tal Cual”, dio un ejemplo de cuando rechazó un viaje a Cuba.

“Puede que sea yo muy hue... pero en una oportunidad me tocó ir al programa Vértigo y lo gané. Me dicen que gané pasajes a Cuba y yo digo ‘no, yo no voy a Cuba’. Yo regalo los pasajes, pero a Cuba no voy mientras esté la dinastía de Fidel Castro. Y cambió rápidamente la tortilla y le dieron el premio a Ítalo Passalacqua”.

“Yo pude haber dicho sí, pero cómo voy a ir a Cuba si he peleado toda la vida para que ese país sea libre. ¿Cómo tú puedes renegar o hablar en contra si trabajaste con un empresario de derecha? ¡Hue..., para! Mega es de empresarios de derecha y el Kike Morandé no es de izquierda. ¡¿Qué te pasa?!”, continuó Paty.

Para cerrar el tema, hizo una revelación sobre los ex integrantes de MCC: “Poco menos querían formar un sindicato en el Kike Morandé y él les daba pega”.