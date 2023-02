Daniel Fuenzalida criticó la salida de Yerko: “No puede decir: ‘es que es un público juvenil, no me conviene’”

El pedregoso camino que ha recorrido la nueva versión del Festival de Viña del Mar sigue dando de qué hablar, especialmente la baja de Yerko Puchento del evento.

El comediante interpretado por Daniel Alcaíno salió del certamen debido a los cambios en la organización del día en el que se iba a presentar.

El grupo inaugural Maná canceló su presentación en el Festival por problemas de salud del cantante y terminaron dándole un giro juvenil a la jornada con la contratación de las cantantes argentinas TINI y Emilia.

Alcaíno mencionó que se sentía más cómodo con un público más adulto, por lo que decidió no ir al Festival debido a los cambios que no estaban en el trato, y su incomodidad por la nueva situación que no calzaba con sus intenciones.

El crítico análisis del “Huevo”

El presentador, analista y conocedor de televisión, Daniel Fuenzalida, habló con “Mucho Gusto” para dar su opinión acerca de la baja de Yerko Puchento. “Cinco, seis días antes de la noche inaugural un artista no se puede bajar te toque lo que te toque, te toque la baja que te toque, te toque el público que te toque”, partió.

“Uno cuando es un artista y se debe un público, no puede decir: ‘es que es un público juvenil, no me conviene, yo prefería un público mayor porque es un público que me sigue’. Si tú eres un artista, cantante, humorista, animador tienes que llegar a todo tipo de público”, sentenció crítico exHuevo Fuenzalida.