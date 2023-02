“¡¿De dónde salió este hue...?!”: Cata Pulido también arremete contra Diego Urrutia

Continúan las repercusiones tras reflotarse un antiguo video del humorista Diego Urrutia, quien es la carta de reemplazo de Yerko Puchento en el Festival de Viña del Mar. En el registro, que se hizo viral en pocas horas, el artista apunta a Patricia Maldonado, a quien dice odiar. Ahora la actriz Catalina Pulido se sumó a los descargos contra el tiktokero que debutará en la Quinta Vergara, tal como se aprecia en el video del programa Las Indomables.

La polémica subió en intensidad como espuma y la propia opinóloga de Las Indomables no tardó en responderle al joven comediante. Justamente en el programa que comparte con Maldonado, la intérprete también arremetió contra el humorista.

“Con Yerko no tendremos muchas cosas en común políticamente hablando, pero que el gallo hace reír... estamos hablando de una trayectoria de veintitantos años contra un pobre tarado que no lo conoce ni la mamá”, disparó Pulido.

Nuevas generaciones

Asimismo, la actriz aseguró que “es un gallo imbécil, porque uno que tiene un poquito más de raciocinio dice ‘no, espérenme’ (...) este hue... qué hace, quién es, dónde nació. ¡¿De dónde salió este hue...?!”.

Acto seguido, la compañera del programa de Patricia Maldonado señaló que “existe un estudio que señala que las nuevas generaciones ya tienen menos coeficiente intlectual que sus padres, que sus auelos y bisabuelos porque no hacen nada para cultivar la mente, para la creatividad. Nada”.

“Esta generación está con una amargura tremenda (...) este hue... te empieza a tirar mier... a ti y ni siquiera tiene un vocabulario elevado, no le da, repite la misma palabra cinco veces porque no le da. ¿Así de mal estamos? Me da vergüenza ajena”, sentenció.