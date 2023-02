“¡Fuera de acá!”: Martín Cárcamo recordó tenso momento con Maroon Five en Viña del Mar

Martín Cárcamo recordó en el programa “Socios de la parilla” el tenso momento que vivió en el Festival de Viña del Mar, donde insólitamente fue bajado del escenario donde él era el flamante animador. Esto, porque no podía mirar al cantante malas pulgas que realizaba su show.

Fue durante el polémico concierto que dio el grupo Maroon Five, el 28 de febrero del 2020 en la Quinta Vergara, el cual no gustó para nada entre la fanaticada, quienes aún molestan a su quisquilloso vocalista Adam Levine. Show que tampoco Cárcamo recuerda con mucho cariño, tras relatar el encontrón que tuvo con un encargado de seguridad.

Según relató, toda su familia estaba ansiosa con el esperado momento, menos el líder de la banda que cantó “con cero ganas, cero, cero”, puesto que se molestó al saber que el Festival también era un “programa televisado”.

“Adam Levine llega a la Quinta Vergara, llega media hora atrasado. Nosotros tuvimos que rellenar, todo un estrés. y empieza a cantar con cero ganas, cero. Era como si estuviera cantando en su pieza frente a un espejo, no le interesaba nada”, recordó el animador.

“No lo puede mirar”

“Y yo me puse al lado del escenario, pucha (soy) el animador, por cualquier cosa que me necesiten”, explicó.

Sin embargo, el guardia personal de la agrupación no lo consideró así y lo echó de su propia “casa”,

“Llega un guardia y me dice ¡fuera de acá...!”.

Ahí, Martín quedó descolocado, puesto que jamás pensó que siendo el anfitrión del magno evento le harían pasar por esa incómoda situación.

“Yo estaba con mi trajecito y yo le digo, lo que pasa es que soy el animador, por cualquier problema tengo que estar acá”, contó el conductor de “Qué dice Chile”, ante el asombro de los socios, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

“Y me dice ‘No, no puede estar acá, no lo puede mirar”, sentenció, quien al parecer tuvo que hacer abandono del lugar y mirar el concierto desde el público o la televisión, como cualquier mortal.