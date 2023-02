María Luisa Godoy reveló las cábalas que tiene para el Festival: Una es Javiera Suárez

La animadora del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy, reveló las tres cábalas que tiene para subirse con el todo power al escenario de la Quinta Vergara, el cual pisará por tercer año, tras las ediciones anteriores el 2018 y 2019, cuando condujo junto a su pareja televisiva Martín Cárcamo, relató a LUN.

Las primera de las tradiciones que realiza para tomar confianza y relajar los ánimos es viajar dos noches antes a la Ciudad Jardín, para compartir con su amigas antes de ponerse modo Viña. Así, recibe sinceros consejos, sin rodeos.

“Desde el primer festival que conduje nos juntamos para conversar, relajarnos y recibir sus consejos y su buena onda. Uno siempre se refugia y escucha a los amigos”, indicó.

“Mamá al volante”

“La cábala más importante es que tengo que ir con toda mi familia. El primer año fui con tres hijas y mi marido. Ahora tengo cinco hijos. Imagínate el cambio y la logística, pero sin ellos conmigo no podría hacer el festival. Su compañía es fundamental. Las dos ocasiones anteriores me he ido manejando yo. Es un rito bien bonito que me permite estar con mis hijos el mayor tiempo posible”.

La animadora, sinceró que “son semanas bien intensas de mucho trabajo y preparación, pero me encanta ser mamá y compartir con ellos, así es que trato de aprovechar todos los momentos para que podamos disfrutar”.

Eso sí, explicó que las maletas se van aparte porque ¡son nueve!.

“Mi amiga Javiera”

La tercera cábala también está relacionada con su familia, eso sí, con los que ya partieron.

“Es muy importante llevar las fotos de mis difuntos porque son muy especiales: la de mi papá, de mi suegro y de mi gran amiga Javiera Suárez. Este año incluí además la de mi abuela que murió el año pasado, aunque no la tengo físicamente me acompañará de manera digital. Siento que me cuidan, me entregan mucha confianza y paz para enfrentar el Festival de Viña”

Finalmente, comentó que donará tres de los vestidos que usará “para que dos instituciones que merecen todo nuestro apoyo y lo necesiten puedan rematarlos y obtener recursos”, explicó.