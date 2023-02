Martín Cárcamo contó detalles de detención por alcohol y la broma que le subió el ánimo

A días de subirse al escenario de la Quinta Vergara para animar el Festival de Viña del Mar, Martín Cárcamo se sentó a la mesa de los amigos de “Socios de la parrilla”, donde habló de varios episodios de su vida profesional y personal, como cuando fue detenido hace diez años atrás, por conducir bajo los efectos del alcohol, tras el término de la temporada de Vértigo en 2013.

En ese contexto, fue que sacó al baila a su compañera de animación en aquel entonces, Diana Bolocco.

“Con ella he pasado los momentos más increíbles y más crudos, como aquella noche loca. Ella fue la culpable de todo. Me tiraba champaña en la cabeza”, expresó el animador, revelando que se deprimió tras lo sucedido.

“Terminamos Vértigo y nos quedamos celebrando. Tomamos unas champagne, después nos fuimos a la casa de Alexis Zamora, que era el director del programa y partió esto como a las tres de la mañana. Y Diana fue la culpable, porque me llevó por el camino oscuro que yo no conocía”.

Sin embargo, fuera de broma, reconoció que tras la detención su amistad se unió mucho más, “porque fue un momento complejo”.

“En ese momento me estaba esperando mi familia en la playa, porque salíamos de vacaciones. Y a mi me vino un bajón, aparecer en todos los diarios. Me vino la culpa”.

“Como en tres días no me levanté. Hablé con mis hijos, les dije ‘el papá se equivocó’ y me dijeron ‘lo sabemos, lo escuchamos en la radio’”, indicó.

Finalmente, Martín Cárcamo señaló que al tercer día resucitó como Jesús y decidió levantarse para hacer deporte y salió a trotar por el cerro.

“¿Malta con huevo?”

Y fue en ese momento de reflexión en solitario y sudando la gorda que unos obreros de la construcción le subieron el ánimo. Según contó, mientras iba de regreso a su casa, unos maestros le lanzaron una divertida invitación, que lo hizo reír.

“Me dijeron ‘¡Cárcamo! ¿Una malta con huevo?’”, expresó sacando risas en Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.