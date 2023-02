“’Me cag... en tu discurso aweo...”: Paty Maldonado respondió con todo a viral de Diego Urrutia

Con todo fue respuesta que lanzó Patricia Maldonado en contra del tiktoker Diego Urrutia, luego que se viralizara un video donde insulta a la conductora de YouTube. Una polémica aparece a pocos días de la presentación del comediante en el Festival de Viña del Mar, tal como consigna La Cuarta.

Se trata de un video del año 2020, donde el joven oriundo de Temuco dice algo así como: “Andamo’ ruleta en una camioneta, con la vieja mierda que tiene la media jeta Maldonado, Maldonado, Maldonado, now, now. Vieja culiá, vieja culiá, te odio, vieja mierda, muérete, muérete”.

Ya se estaba haciendo raro que la aludida no dijera nada, por eso este jueves en su programa Las Indomables, junto a Cata Pulido, Paty Maldonado no se guardó nada en contra del joven que reemplazará a Yerko Puchento en Viña 2023.

“Me da risa que un chiquillo joven ocupe su tiempo, su creatividad... Yo no perdería el tiempo en escribir algo en contra de alguien para... perder mi tiempo. Yo no pierdo ni un segundo de mi vida. Hay gente que no me interesa. No escribiría, por ejemplo, una canción en contra de Guillermo Teillier, que me cae como las pelotas”, dijo de entrada Maldonado.

“¿Cómo puede una persona que está en la mejor etapa de su vida perder el tiempo odiando a alguien? ¡Si le quedan tantos años todavía para hacerse problema!”, comentó la actriz Cata Pulido.

“Me tiene que agradecer, porque gracias a mí, hoy día está en primera línea. Hizo una cosa muy rara, que no pega ni junta”, expresó la Maldo.

Pero ella también le dedicó unas palabras fiel a su estilo: “‘Aprende a escribir culiao, soy julero aweonao, me cago en tu discurso, ahueonao, ahueonao, ahueonao”, canturreó. “La mía está mucho mejor, hueona”, le aseguró a Cata Pulido.

Sobre su show en Viña, estimo que tal vez “no le vaya mal”, pero “si me pone a mí, por supuesto que va a recibir aplausos y pifias”, aseguró.

