Mientras Sebastián menosprecia la relación que tuvo con Carmen Villalobos, ella brilla en sexy look

Sebastián Caicedo se dio una nueva oportunidad en el amor con la empresaria Juliana Diez, y anunció su romance a través de sus redes el pasado 14 de febrero.

Así como su ex Carmen Villalobos, Sebastián abrió su corazón y dejó ver lo feliz que está en su nueva relación con un video en el que están en la playa caminando de la mano.

Además, el actor habló de su novia por primera vez durante una entrevista, y confesó que ya llevan tres meses y se derrite de amor por ella.

Te recomendamos: Juliana Diez, a qué se dedica la nueva novia de Sebastián Caicedo

Pero, mientras que llenó de halagos a su nueva novia y su relación, echó por tierra los 13 años que vivió con Carmen Villalobos.

Sebastián Caicedo menosprecia la relación que tuvo con Carmen Villalobos

Sebastián Caicedo reveló que conoció a Juliana Diez en la iglesia a la que asiste y aunque al principio solo se saludaban y ya, hasta que ella lo invitó a su cumpleaños y nació el amor.

“Ella me invitó a su cumpleaños con su familia a jugar bolos y ahí se cruzaron miradas, ella es guapa. Después empezamos hablar de muchas cosas, a conocernos, empecé a darme la oportunidad y me contó que tenía una historia como yo. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos un proyecto de marca”, dijo en la entrevista a People.

Y además, echó por tierra lo vivido con Carmen Villalobos al decir que nunca tuvo una relación con “propósito”.

“Nunca había tenido una relación con propósito, con propósito de Dios… ella me ha mostrado un camino diferente al que he llevado por años. En este momento tengo paz, estoy feliz, estoy siguiendo a Dios y ella me ha mostrado un camino diferente al que llevado por 42 años”, dijo.

Esto le hizo recibir muchas críticas, pues parece que quiere dar a entender que la relación con Carmen durante 13 años no valió para él, no fue con “propósito”, y lo tenía por un mal camino.

“Lo único que se puede lamentar Carmen es haber estado perdiendo el tiempo con el hombre equivocado”, “O sea que cuando se casó no tenía una relación con propósito???”, " Otro más que demostró ser igual que todos”, “Y así es como 13 años de relación se van a la basura”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Carmen Villalobos responde con fotos sexys a las declaraciones de Sebastián Caicedo

Mientras Sebastián menosprecia la relación que tuvo con Carmen Villalobos, la actriz está brillando como siempre, y se muestra más feliz que nunca con su novio Frederik.

Te recomendamos: “Se veía más feliz con Sebastián”, Carmen Villalobos presume a su novio, pero dicen que no está enamorada

La famosa publicó unas fotos en las que luce muy sexy, con un short negro ajustado y un blazer blanco que llevó sin nada debajo, dejando ver su escote.

Carmen recibió miles de halagos, incluyendo el de su novio que le dijo “Por Dios que beeeeeellaaaaaa mi vida !!! 😍😻 te amo !!! Radiante y sexy !!! 🤤”.

Así, la joven actriz le mostró a Sebastián de lo que se perdió, y que no lo necesita, pues está mejor sin él y con un hombre que sí la valora.