“No tiene nada que ver”: Tenso cruce de palabras en matinal de CHV por comentario sobre Tía Coty

Un tenso cruce de palabras se generó la mañana de ese viernes en el matinal de Chilevisión a raíz de un comentario que realizó el periodista Javier Fernández sobre la Tía Coty, apodo de la ex alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato. El conductor del programa, Julio César Rodríguez, de inmediato reaccionó y fustigó los dichos de Fernández, según recoge La Cuarta.

“Ella ni siquiera se ha visto en ninguna actividad del Festival y eso es muy valorable, porque venimos saliendo de una alcaldesa muy polémica, pero que estuvo en los programas de televisión, en la alfombra roja, en el mismo Festival, como una figura casi protagonista y después supimos todo lo que pasó. Entonces, valoro a la alcaldesa”, opinó el ex panelista de Maldita Moda sobre la actual jefa comunal de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, destacando su rol el la antesala del certamen artístico y, de paso, a comparó con la Tía Coty.

De inmediato el animador de “Contigo en la Mañana” le respondió: “Estai mezclando... permíteme decirte, pero estai haciendo una mezcla que es pésima. No tiene nada que ver participar (en el Festival) con la corrupción”.

“Aprovechar la prensa. Creo que la antigua alcaldesa aprovechó un poco la prensa, no me metí en el tema de corrupción”, respondió Fernández.

“Pero dijiste ‘como terminó’ y todos saben como terminó (su gestión). Si eres frontal, tienes que ser frontal y no ahora tirarte pa’l lado. Lo que quiero decirte yo es que no es lo mismo que el alcalde te salude o que sea el anfitrión de una fiesta municipal...”, contraargumentó Julio César.

El periodista interrumpió a Rodríguez y completó la oración: “¿... a qué te inviten a todos los programas? ¿Qué pase por la alfombre roja?”.

Tenso debate al aire

A continuación el debate, en vivo, fue escalando en tensión e intervino la condutora del matinal, Monserrat Álvarez.

JC Rodríguez: “Es que eso es distinto, porque aquí todavía no hay programa (respondiendo a la réplica de Javier Fernández).

Javier Fernández: Pero valoro a la alcaldesa que se ha mantenido al margen. La actual.

JC Rodríguez: Si los canales te invitan, ¿por qué tú no vas? Otra cosa es la corrupción.

Monserrat Álvarez: El tema de la corrupción no tiene nada que ver, pero sí tiene un poco que ver. Todos le hacían la pata a la ‘Tía Coty’ porque tenía mucha influencia. La producción tenía que correr a conseguirle a Roberto Carlos, le tenían cariño, pero tenía la embarrada y hoy está siendo procesada. A mí no me suena bien.

JC Rodríguez: Nunca se inahibilitó CHV de todos los procesos, de entregar todo. De hecho, Iván Núñez hizo la entrevista más dura que ella tuvo en su gestión.

Monserrat Álvarez: No lo digo en ese sentido, digo que las figuras políticas siempre están en riesgo de ser cuestionadas, entonces, cuando pasan a ser parte de la farándula de esa manera, encuentro que no mantiene su límite.

JC Rodríguez: Pero ese es un problema de los límites, de ella. Si tú eres el alcalde de Los Vilos ¿por qué no me van a poder presentar al alcalde...? cualquiera puede participar.

Monserrat Álvarez: Para la Tía Coty era como un feudo de ella, donde mucho giraba en torno a su persona. Obviamente, el alcalde debe ser anfitrión y tener cierta voz, pero hay que mantener cierta distancia con el mundo del espectáculo.

JC Rodríguez: Lo que pasa es que ustedes están diciendo que la señora Reginato era así, que su forma de gobierno era así. Una cosa es su estilo y otra cosa es que sea anfitrión y estar preparada para pararle el carro a los canales.

Monserrat Álvarez: Yo prefiero un político que ocupe su tiempo en gastar tiempo en otras cosas”.