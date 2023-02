“Pillado”: el ‘sucio’ like que dio James Rodriguez y que lo dejó al descubierto

Las redes sociales no han dejado en paz a James Rodríguez desde que finalizó su relación con Daniela Ospina, pue se ha podido ver como sus interacciones en los perfiles de algunas mujeres en las redes sociales es cada vez ‘más sinvergüenza’. Una vez más le pillaron el ‘sucio’ like que dio James Rodriguez y que lo dejó al descubierto.

Se ha visto como al deportista profesional no le da pena alguna el dejar algún like o algún comentario en las publicaciones de las modelos y artistas a las que sigue. Primero lo hizo en año nuevo cuando le escribió a Dua Lipa y en redes lo humillaron, y ahora, lo ha vuelto a hacer, dejándole un like a la actriz de contenido para adultos Kendra Lust.

El comentario de James Rodriguez a Kendra Luis que lo dejó ‘mal parado’

Y es que, con motivo de la celebración de San Valentín de este año, la actriz de cine para adultos subió un reel a su cuenta de Instagram donde mostró sus mejores atributos.

Esto termino por cautivar una vez más al futbolista, pues usando un baby doll y moviendo las caderas, la estadounidense quien sin temor dejó un like en la publicación y demostró que su interés por Kendra sigue existiendo.

Hay que recordar que desde el 2020, Kendra Lust confesó que es seguidora James Rodríguez., y en varias ocasiones han interactuado en redes sociales. Eso ha llevado a que los cibernautas y sus seguidores especulen sobre un romance, cosa que, si bien no se ha concretado, con estas señales no se descartaría en un futuro.

Like de James Rodriguez Like de James Rodriguez (Instagram)

Las burlas contra James Rodriguez por ‘creer que tiene oportunidad’ con Dua Lipa

Posando de diferentes maneras para presumir figura, la cantante mostró un diminuto vestido y uno de los detalles que tenía esta pieza era el escote en la espalda, dejando al descubierto la mitad de sus glúteos con una tanga blanca.

James Rodriguez, el deportista colombiano, no pudo resistirse y le dejó un mensaje a la cantante bajo su publicación, y desde ahí las burlas no se han detenido. Incluso han llegado a decirle que ‘se baje de la nube porque ella no lo tiene ni en el mapa’.

A los fanáticos no les ha gustado nada lo que el futbolista comentó, y ahora los fanáticos de Dua le han llenado sus comentarios diciéndole que mejor ‘busque algo que hacer’ y que deje a la británica en paz.

“Oiga mejor vayase a cuidar a sus hijos”, “que iluso como si la reina dua supiera quien es este mosco”, “mijo usted no sabe ni hablar y ella que no sabe hablar bien el español lo habla mejor que usted”, “no te la vas a coger”, entre muchos más.