Sergio Lagos cuestiona a famosos que se bajaron de la gala de Viña del Mar: “No entiendo por qué la comezón”

Este viernes se realizará la esperada Gala del Festival, la que ha estado envuelta en polémicas, debido a la cantidad de famosos que se han bajado de ella. La explicación de la mayoría argumenta que la dificultad de la vestimenta, debido al concepto de sustentabilidad y reciclaje, además de los tres elementos naturales de la ciudad: aire, agua y tierra, complicaron a algunos.

Al respecto, el animador de Canal 13 Sergio Lagos, conversó con La Hora y opinó sobre esta reacción. “Me parece bien. Me parece que no era un tema para asustarse, no era un tema de que ‘ya no se puede ir’”.

”No entiendo por qué la comezón, porque finalmente a lo que están invitando es a ocupar un guiño creativo, más que urgentemente tener un atuendo que sea todo lo que el titular propone”, dijo.

Lagos argumentó que la modificación se dio “intentando evitar algo que a mí me parecía un poco feo, esta cosa del vestido súper de marca, súper inaccesible, la joya que más que su belleza, era cuánta plata hay en la piedrita, toda esa cosa media arribista yo creo que es bueno que retroceda un poco, porque a veces es violento”.

”La elegancia no tiene que ver con lo caro”, precisando que esta gala “es una invitación a acomodarse a un mundo que también exige una mirada distinta”, sentenció.