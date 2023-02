“Tenía toda la cara hinchada”: Juan Pablo Sáez sufre angustiante momento durante vacaciones

El actor Juan Pablo Sáez dio a conocer en su cuenta de Instagram el angustiante momento que vivió durante sus vacaciones en el sur del país, tras sufrir la picadura de una avispa que le provocó una reacción alérgica que lo tiró al piso por falta de oxígeno.

“Tenía la cara toda hinchada, me costaba respirar y hasta me caí al suelo un par de veces buscando aire”, relató a LUN.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles mientras paseaba junto a su hija pequeña y una sobrina, por los bosques en Puyehue, en el sur del país. Pero por gracia del destino, tuvo un afortunado encuentro con una pareja de médicos turistas que lo ayudaron a respirar bien.

“Sufrí una crisis alérgica tremenda, estuve muy mal”.

Según explicó, una avispa picpo en primera instancia picó a su hija de 10 años. Ahí, la cargó en brazos cuando sintió un fuerte pinchazo.

“Me di cuenta de que me había picado una avispa chaqueta amarilla”. En ese momento continúan la difícil marcha hacia las cabaña, con la cara hinchada y problemas para respirar.

Por suerte, los vecinos médicos lo ayudaron y dieron el medicamento que necesitaba en ese complejo instante.

“Me dieron unos antialérgicos y cortisol. Por 15 minutos estuve tirado, no podía moverme, pero luego comencé a respirar mejor y me fui a a casa. Ahora no pienso volver al bosque”, comentó.

“Puede ser potencialmente mortal”

Según explicó una especialista al mismo medio, esta reacción alérgica la sufren algunas personas y también puede ocurrir por injerir algún tipo de alimento o medicamento.

“Se produce la liberación de sustancias que causan vasodilatación, inflamación en varias zonas, incluidas gargantas y laringe. La persona sufre ahogos, vómitos y hasta desmayos. En algunos casos puede ser potencialmente moral”, explicó la inmunóloga Teresa Peralta.

El medicamento en casos extremos es la adrenalina, igual que el nombre de la teleserie que protagonizó como DJ Billy.