Así lucía Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony, en su niñez y adolescencia

La modelo y empresaria paraguaya, Nadia Ferreira, quien se casó el pasado 28 de enero con Marc Anthony en una ceremonia en el Perez Art Museum de Miami, Florida, se encuentra en el foco de atención en todo el mundo.

Sin embargo, antes de su matrimonio con el cantante, la joven, de 23 años, ya era una celebridad gracias a su destacada participación en el Miss Universo 2021, en donde terminó como primera finalista.

Las fotos del pasado de Nadia Ferreira:

Nadia Tamara Ferreira llegó al mundo en Villarrica, Paraguay, el 10 de mayo de 1999. Desde pequeña, su físico la hizo centro de todas las miradas y creció con el sueño de ser reina de belleza.

Sus primeros años de vida, sin embargo, no fueron nada fáciles. En una entrevista a HOLA! USA, Nadia contó que nació con una tortícolis congénita por la que tuvo que ser operada a los ocho meses.

Por fortuna, todo salió bien. Así es que creció siendo muy activa, cercana a su mamá y deportista. De hecho, cuando era niña se debatía entre el modelaje y el deporte, en donde también destacaba.

No obstante, a los 11 años, fue diagnosticada con el síndrome de Susac, enfermedad que la afectó por más de un año y no solo la marcó, también la obligó a abandonar los deportes de alto impacto.

A partir de entonces, comenzó a examinar la probabilidad de adentrarse en la industria del modelaje. Al final, a sus 13 años, inició su trayectoria como modelo con el apoyo de su familia.

“Yo no podía hacerlo sola, era menor de edad y debía tener el acompañamiento de mi mamá y éramos mi mamá, mi hermana y yo a todas partes, ese era mi núcleo familiar”, dijo a la revista.

“Era una decisión difícil para mi familia porque teníamos que mudarnos a la capital, a Asunción, para poder emprender”, recordó.

En aquella época, también se sumergió en el mundo de los concursos de belleza. De hecho, durante su adolescencia, logró quedar como tercera finalista en el certamen Miss Teen Universe.

Gracias a sus triunfos en el modelaje, comenzó a darse a conocer. A la vez, inició trabajos filantrópicos. Y, en medio de todo, llegó la ocasión de representar a su país en el Miss Universo.

Aunque la ganadora fue Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, la modelo hizo historia al convertirse en la primera paraguaya en alcanzar la posición que tuvo en el famoso certamen.

“Creo que algunas puertas se cierran para que unas más grandes se abran”, expresó.

“Siempre va a venir algo, no decaigas, no te enfoques en lo negativo porque siempre viene lo positivo. Algo que también he aprendido es que después de la tormenta, viene la calma”, finalizó.