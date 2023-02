Elizabeth Olsen formará parte de esta serie de HBO

Luego de ‘The Last Of Us’, HBO prepara unos lanzamientos de producciones que prometen mucho a sus suscriptores.

Uno de ellos es ‘Love and Death’, una miniserie de drama criminal basada en el capítulo «Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II» del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, escrito por Jim Atkinson y John Bloom.

La producción está encabezada por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe y Krysten Ritter, tal como se observó en el primer tráiler oficial que se lanzó esta semana.

El tráiler se observa a la actriz de WandaVisión, personificando a Candy Montgomery, una mujer que fue acusada de asesinar a una vecina en la década de 1980 en Texas.

¿De qué trata ‘Love and Death’?

La serie está basada en la historia real del brutal asesinato con hacha de Betty Gore por parte de la ama de casa Candy Montgomery en Wylie, Texas de 1980.

La sinopsis como tal señala lo siguiente: “Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, eran dos parejas que van a la iglesia disfrutando de su vida en un pequeño pueblo de Texas ... hasta que una relación extramatrimonial lleva a alguien a recoger un hacha”.

La historia quedó como una de las más icónicas en Estados Unidos si a crímenes se refiere, ya que esta mujer mató a sangre fría a una amiga de la iglesia, lo que terminó además con Montgomery libre de todo.

Por coincidencias de la industria cinematográfica, el año pasado, Jessica Biel protagonizó la serie limitada de Hulu “Candy” sobre el mismo caso.

El estreno de esta producción de HBO Max es el 27 de abril con sus primeros tres episodios. Los nuevos episodios se lanzarán semanalmente hasta el 25 de mayo.