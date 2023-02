Kika Silva casi no utilizó el vestido de Cecilia Bolocco: “Si no entraba, no lo íbamos a utilizar”

Una de las mujeres que se robó las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar fue Kika Silva. La modelo impactó al lucir el icónico vestido que utilizó Cecilia Bolocco en el mismo evento hace 16 años, y en el matinal “Tu Día” entregó más detalles sobre la preparación de su look.

En primera instancia señaló que inevitablemente existía la comparación con la exMiss Universo, “Cecilia fue muy atrevida para la época (...) los tiempos son completamente diferentes”, comenzó. Kika Silva señaló que tuvo que convencer a la persona que compró el traje de Bolocco, quien fue muy amable con ella.

Al momento de probarse el vestido, Kika señaló “me lo probé, estaba nerviosa porque pensé que quizás no me entraba”, bromeó. La inspiración de la comunicadora de ocupar esta prenda era volver a la Gala con un look reutilizado, pero que también hiciera un guiño al evento en sí, “lo más icónico de los diseñadores y la Gala era Rubén Campos, ahí nace la idea de tenemos que ir con Rubén para volver”, agregó.

“Yo pensé que quizás no pasaba”

Definitivamente, era un riesgo ocupar un vestido tan icónico para el país y Kika lo sabía, “Sí dije: ‘o me va a ir bien o me va a ir mal’, no hay punto medio y sí había un riesgo de que me fuera muy mal con el vestido; de que a la gente le molestara que lo estaba ocupando”, confesó Silva.

Un ejemplo de reutilizar vestidos históricos es el de Kim Kardashian con el traje de Marilyn Monroe, el cual fue muy criticado debido a que no estaba entallado para su cuerpo y terminó destruyendo una pieza importante de la historia de la moda. Kika Silva marcó una diferencia entre estos casos.

“Cuando comienza esta idea y empezamos a contarle el equipo, varios dijeron ‘es como Kim Kardashian’. Ahí hay un tema porque lo que pasó con Kim claramente es que hizo dieta, pasaron cosas con el vestido. En mí caso si entraba, entraba y si no, no lo íbamos a utilizar. Cuando me lo subieron pensé ‘oh pasó’, yo pensé que quizás no pasaba y no lo íbamos a utilizar, (Cecilia) tiene una contextura diferente”, sentenció Kika Silva.