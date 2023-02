Kika Silva responde a insistente pregunta al lucir transparencia de Cecilia Bolocco: no tenía ropa interior

Kika Silva deslumbró en la alfombra roja de la gala de Viña del Mar, “Noche Cero”. En el concepto de reciclaje y reutilización, impactó luciendo el mismo vestido transparente con el que Cecilia Bolocco irrumpió en la ciudad jardín.

Hay que recordar que la exmiss Universo hace 15 años revolucionó la alfombra roja.

Si bien Kika Silva se veía preciosa en el vestido, con un pelo suelto bastante relajado, las redes sociales insistieron en que la reina de Chile es la única dueña de esa transparencia.

“No Kika Silva, por más que no hayas usado ropa interior, no le llegas a los tobillos a Cecilia Bolocco”; “lo siento kika Silva...La juventud no es símbolo de belleza. Para mí es la madurez ,elegancia y garbo”, son algunos de los comentarios.

En la alfombra roja le insistieron en que si tenía o no ropa interior, y ante la repetición en la duda, la influencer precisó que estaba sin nada.