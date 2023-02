Los creadores de ‘Uncut Gem’ y Adam Sandler preparan nueva película para Netflix: esto es todo lo que se sabe

Adam Sandler es un reconocido actor, caracterizado por aparecer en películas de corte humorístico. No obstante, sus películas dramáticas son las que mejores críticas ha recibido, tal como ocurrió con la cinta ‘Uncut Gem’.

Es por eso que el actor volverá a unirse al duo de directores, los hermanos Safdie (Benny y Josh) para desarrollar una nueva historia que será distribuida por Netflix.

El proyecto contarán con la escritura, producción y dirección de los cineastas detrás de películas como “Good Time: Viviendo al límite”, “Ni el cielo sabe qué...”, entre otros.

¿De qué tratará la película?

De momento se conocen pocos detalles del nuevo largometraje que se encuentra en fase de preproducción.

De acuerdo con el sitio especializado, Whats On Netflix, la historia abordaría ”sobre tarjetas de béisbol en la ciudad de Nueva York durante la década de 1990″.

Los inicios de grabación todavía no tienen fecha, teniendo en cuenta que los Safdie se encuentra detrás de la serie ‘The Curse’, que transmitirá Showtime, de la mano de A24 Televisión.

El sitio estadounidense recuerda una entrevista de Adam Sandler, en los premios Gotham, donde se le preguntó por un próximo proyecto similar a ‘Uncut Gems’, a lo que respondió:

“No lo sé, veremos qué pasa. Sé que voy a tener un aspecto diferente al que tenía. Sé que ellos [Safdie Brothers] me envían fotos de un look que voy a tener y no puedo decir que voy a lucir tan guapo en él”.

En otra entrevista con VanityFair señaló sobre la intensidad de grabaciones con los Safdie, lo siguiente:

“Sí, por lo mucho que les importa a estos tipos. Y cuánto no quiero decepcionarlos. Y veo lo duro que trabajan, y al igual que cuando estoy trabajando en mis comedias con mis amigos, significa mucho para nosotros. Cada broma significa mucho. Los chicos Safdie, cada palabra significa mucho para ellos, cada fotograma de la película significa mucho. Así que no quiero caminar a través de nada. Me importa y respeto mucho a esos tipos”.