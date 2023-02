Millaray Viera afirmó que prontamente se conocerá su futuro laboral: ”Es cosa de semanas”

El misterio del futuro laboral de Millaray Viera tras su salida de Chilevisión, llegará prontamente a su fin, según lo adelantado por la animadora. En conversación con AR13, ella fue consultada sobre qué se viene en su horizonte.

“Se vienen proyectos, pero todavía no lo puedo contar. Ahora, es cosa de semanas, se van a enterar muy pronto. Y también estoy trabajando en cosas fuera de Chile, también se van a enterar en cosas de semanas”, reveló.

Le preguntaron si es que tiene una nueva casa televisiva, por lo que se rió y señaló que “puede ser, tal vez”, dejando el misterio en el aire, el cual se disipará en las próximas semanas.

“Esa mixtura era lo que me hacía feliz”

Sobre qué formato es con el que se siente más cómoda, Millaray rescató la versatilidad de su trabajo en su antigua casa televisiva. “En los últimos cuatro años, en Chilevisión trabajé en dos formatos tan distintos y los dos me acomodaban, finalmente uno es varias cosas. Justamente esa mixtura era lo que me hacía feliz, por un lado estar viajando por Chile, en la calle, conociendo muchas historias”, señaló.

“Por otro lado, la parte más estelar, presentadora, creo que la mezcla de las dos cosas me hacía muy feliz. Me gustaría seguir por esa línea, no perder el terreno, estar en contacto con la gente, pero a la vez ser presentadoras, estar en estelares que me entretiene mucho”, terminó la animadora.