Periodista del backstage de Viña lucirá en la Gala un vestido inspirado en gaviotas

Josefina “Pitu” Valenzuela y Francesco Gazzella son los periodistas encargados del backstage del Festival de Viña 2023 y, como parte del staff, también fueron invitados a la Gala. En el caso de la primera, la notera del “Buenos Días a Todos” lucirá en la “Noche Cero” un vestido inspirado en gaviotas, según consigna Página 7.

“Es el desafío más grande que he tenido en mi corta carrera. Me he preparado, he estudiado harto. Incluso he caminado en mi casa por la cocina con tacos para poder hacerlo bien”, se sinceró Pitu respecto del evento.

Dado que la consigna de la alfombra roja previa al Festival es la moda sustentable y ligada al medio ambiente, además de estar identificada con alguno de los elementos de la Ciudad Jardín (agua, aire o tierra), la joven de 26 años adelantó al medio citado su trabajo con la casa de diseño.

“Vamos a estar inspirados en el aire, un elemento súper significativo para la comuna y la región. Espero que eso me dé harta fuerza para continuar”, compartió la periodista.

“Esa es la fuerza que necesitamos”

“Estamos inspirados en las gaviotas, no en el premio, sino en las aves. Son maravillosas y poca gente lo sabe, pero se esfuerzan mucho en emprender sus viajes. Esa es la fuerza que necesitamos para llegar al final de este festival”, agregó.

“Trabajamos con Casa Santander. El vestido está hecho con botellas recicladas en desuso, en una colaboración con Novatex (mayorista textil), así que estamos muy emocionados”, precisó Valenzuela.

Respecto al vestuario que lucirá, en general, en el Festival de Viña, Pitu aseguró que irá “con puros diseñadores chilenos y emprendedores, tanto en joyas como en vestuario. Decidí seguir esa línea todas las noches, tanto de festival como de la gala”.

“Me siento identificada con esta versión del festival y emocionada de lo que venga en adelante”, expresó la profesional.