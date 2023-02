Thalía presume que aún conserva la ropa de “María, la del barrio”

En la actualidad, Thalía es una de las reconocidas del medio, destacando el trabajo que hizo en algunas telenovelas, que la llevaron a consagrarse como una de las grande estrellas de la televisión mexicana, entre ellas “María, la del barrio”, que, hasta la fecha, sigue siendo una de las más recordadas que tiene la artista.

Por lo que sorprendió al revelar que todavía conserva parte del vestuario que lució en esta producción.

Thalía y sus revelaciónes sobre “María, la del barrio”

Através de un video que publicó en su canal de YouTube, la intérprete compartió algunos detalles sobre lo que vivió en la telenovela.

“Por tanto amor que me han dado a través de mi María, de mis Marías, de nuestras Marías. Los quiero a todos porque esto ha sido parte de nuestra historia; cuando se me acercan y me dicen ‘Cuando era chiquita veía esta novela con mi familia’, yo digo ‘Cuando era chiquita también la grabé y la hice con todo el amor para ti’”, contó Thalía.

“Que haya sido hecha con tanto cariño, con tanta entrega… Sin duda es de mis personajes más amados, más apreciados. ¡La amo! Amo lo que están haciendo tanto en redes, que la comparten, que la han vuelto memes, he quedado con grandes amistades de estas novelas, con gente que amo muchísimo y, sobre todo, con un público tan leal, tan amado”, agregó.

Todavía tiene los vestuarios de “María, la del barrio” y otras telenovelas

La artista reveló que, hasta la fecha, conserva varias de la prendas de “María, la del barrio” y otras telenovelas, en una de sus bodegas.

“Los guantes, las calcetas, las mismas calcetas. Por favor, esta es una joya, esto es un tesoro... mis medias, siempre usábamos las mismas, vean cómo estaban. Y sus calcetas, qué hermosas, son las auténticas y originales. Este era un extra, ya traía el mood de las rodillitas que estaban percudidas, manchadas con algo, el mood más trabajado”, enfatizó.