Un hombre y cuatro mujeres: estas han sido las esposas de Marc Anthony

Marc Anthony es un hombre con una carrera que ha dejado huellas a nivel musical. Tiene una fortuna que lo posiciona entre los más ricos del mundo y una vida amorosa amplia donde entre aciertos y desaciertos sigue escribiendo su historia de amor pero ¿Sabes quiénes han sido las cuatro mujeres más importantes que han pasado por su vida? Aquí te contamos.

Marc Anthony y Dayanara Torres

El salsero Marc Anthony estuvo plenamente enamorado de su primera esposa, la ex Miss Universo Dayanara Torres quien es puertorriqueña y tuvieron dos hijos. La boda entre ambos se realizó en Las Vegas en el año 2000. Marc y Dayanara vivieron una relación turbulenta y por eso fue considerada corta debido a que ya en el 2002 decidieron parar, pero vuelven a darse una segunda oportunidad que resultó ser en vano y en 2004 ya no hubo remedio. Sin embargo, no todo se terminó pues llevan una buena comunicación por el bien de Cristian y Rayan Adrián.

El hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres es toda una sensación en redes sociales por sus trabajos artísticos.#NoticiasCOSAS #Celebridadeshttps://t.co/mESoZQpeer — Revista COSAS Perú (@cosasperu) May 30, 2022

Marc Anthony y Jennifer López

El cantante no dudó en apostarle nuevamente al amor y comenzó una vida con Jennifer López con quien se casó en el año 2004. Ambos dentro del mundo del espectáculo y siendo una pareja polémica, trataron de mantener su relación pero fue complicado seguir, también decidieron que el divorcio era la mejor solución. Juntos tienen a los gemelos Emme Maribel y Maximilian.

¡Dignos herederos de sus padres! Los hijos de JLo y Marc Anthony cantan a dueto https://t.co/oLE6I1bCjt pic.twitter.com/B2zc7LP1Dm — Revista ¡HOLA! (@holamexico) September 25, 2019

Marc Anthony y Shannon De Lima

Llega el tercer matrimonio del intérprete de ‘Vivir mi vida’ con la modelo Shannon de Lima. Desde 2011 comenzó el romance entre ambos pero fue en el año 2014 que finalmente firmaron el contrato de matrimonio. En una vieja publicación de Shannon de Lima, escribió: “Qué feliz me siento porque encontré al amor de mi vida”. Las palabras de la modelo no fueron para siempre porque en el 2017 se concretó su divorcio.

Por qué la foto de Shannon de Lima con Marc Anthony y no con James tiene a las redes alborotadas https://t.co/SdqbbhJRDB pic.twitter.com/n7gwrMVxC5 — Diario La Nación (@lanacionweb) August 18, 2019

Marc Anthony y Nadia Ferrerira

El salsero le apuesta al amor por cuarta vez y en enero de 2023 se casó con la modelo Nadia Ferreira. La boda del momento a inicios de año que contó con familiares y amigos del medio artístico. Todo apuntaba a que se acerba un nuevo integrante por la premura del acto nupcial y recientemente, confirmaron el rumor. Los recién casados están en la dulce espera.

Esta unión fue criticada por la diferencia de edades que existe entre los nuevos esposos.