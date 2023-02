“Me ayudaron mucho esas palabras”: Diego Urrutia revela el mensaje que le envió Daniel Alcaíno tras ser confirmado como su reemplazo en Viña

El comediante Diego Urrutia, el último número confirmado para el humor del Festival Viña del Mar 2023, brindó su conferencia de prensa correspondiente, en la previa de lo que será su presentación este lunes 20 de febrero en el escenario de la Quinta Vergara.

En dicha instancia, el standapero y tiktoker reveló que recibió muestras de apoyo de varios exponentes de la comedia en nuestro país. Entre quienes le enviaron mensajes estuvo Daniel Alcaíno, cuya baja del Festival 2023 permitió justamente que Urrutia recibiera la oferta de Viña.

“Me llegó un mensaje de varios comediantes, no me imaginé recibir buena onda, tan atentos. Daniel también me escribió y me dijo algo muy cierto: que si tuve la valentía para ir y confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario. Me ayudaron mucho esas palabras”, contó.

En cuanto al público, factor determinante para que Yerko Puchento se bajara de Viña 2023, Urrutia expresó que “yo creo que el público de Tini y Emilia nos va a recibir bien. Aparte igual me gustan, he estado escuchando toda la semana a Tini y a Emilia para ambientarme. Yo creo que el público entiende la situación, he recibido muchos buenos comentarios valorando la valentía, la decisión de arriesgarse”.

Trabajo express

Al ser consultado sobre cómo se dio su llegada al Festival de Viña del Mar, Diego Urrutia explicó lo siguiente: “Sé que muchos colegas dieron mi nombre, muchos colegas y productores. El momento exacto fue cuando estaba en una barbería. Contesté el teléfono y me dijeron ¿puedes hablar? porque escuchaban algo que vibraba (risas). Fui a la casa, llamé y ahí empezó todo”.

Del mismo modo, el joven comediante destacó que “nunca dudé. Esa es la clave de la decisión. Si yo hubiese tenido un poquito de duda, me hubiese abstenido de haber venido. Pero no tenía dudas, por eso vine”.

En cuanto al trabajo express para presentarse en la Quinta Vergara, comentó que “apenas hubo una leve posibilidad de venir al Festival, me puse a trabajar en la rutina, pero por si acaso. Me puse a ordenar la rutina que tengo y a ver qué podía decir de Viña. Lo que más he hecho es tratar de que sea lo más efectivo posible, los mejores chistes. He estado muy concentrado ensayando, viendo si sale algo nuevo”.