“Noooo, entonces no”: Carla Jara vivió chistoso momento mientras reporteaba en las playas de Reñaca

Carla Jara ha tenido unos movidos momentos en su nueva labor como notera de “Sígueme y te sigo”. En la jornada del viernes, la exchica reality presenció las protestas afuera de la Gala de Viña, debido a la exclusión del público, mientras reporteaba para la edición veraniega del programa de farándula.

Ayer, Jara se dirigió a las playas de Reñaca para interactuar con los veraneantes que disfrutaban las costas de la Quinta Región. Así que se acercó a un grupo de chicas que estaban tomando sol para hablar con ellas, pero una chistosa situación ocurrió cuando le acercó el micrófono a una de ellas, lo que fue capturado por Televisivamente.

“¡Hola, chiquillas! ¿Cómo están?”, les dijo Carla, pero la joven negó mientras sonreía y le respondió entre risas que “no… estamos súper voladas”.

“¡No! Entonces no, ya, me alejo mejor, me alejo porque podemos correr peligro”, comentó Carla Jara riéndose mientras dejaba a las chiquillas en las de ellas. “Estaban muy relajadas las chiquillas ahí, querían estar ahí…”, cerró en broma la notera.