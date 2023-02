Pamela Leiva lista para arrasar en la noche femenina del Festival de Viña: “Estoy intentando disimular la emoción”

Pamela Leiva será la primera humorista en esta nueva edición del Festival de Viña del Mar, y los astros están a su favor. La exchica reality se presentará en la noche femenina que incluye a las cantantes urbanas Karol G y Paloma Mami.

“De verdad ni mis mejores sueños, nunca imaginé que iba a tener el placer, el honor y la dicha de compartir el escenario con dos grandes artistas como Paloma Mami y Karol G. Para mí hoy día, independiente del resultado que vaya a tener esa noche, es un tremendo regalo”, comentó Leiva en la conferencia de prensa.

“Estoy intentando disimular la emoción, de verdad Viña siempre fue un sueño, también fue en sueño que en momentos muy oscuros de mi vida, cuando no lo pasé muy bien, fue lo que no me dejó perder el foco, lo que me levantó”, agregó.

“Para mí, este es el show de mi vida, es la oportunidad de hacer lo que siempre soñé. Hay guiños a muchas personas que me inspiraron a lo largo de mi vida a ser lo que soy, hay distintos guiños a eso en la rutina, a artistas, comediantes que me han inspirado”.

Fuerza femenina

En la conferencia de prensa le preguntaron cuál será su estrategia para ganarse el público que quizás quiere más de Karol G, por lo que Leiva señaló que “confío en que el público va a recepcionar bien mi trabajo. Sé que las fans de Karol G, las ‘bichotas’, que están con el síndrome de las solteras, van a estar muy expectantes de ver qué va a pasar con la comedia.

Conversé con varias fans de Karol G y me dijeron que estaban muy preocupadas del comediante que iba a estar esa noche porque es una noche importante, mágica y de mucha fuerza femenina. Mi trabajo está hecho y pensado para conquistar al público al entrar”.