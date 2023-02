Películas sobre el peligro de internet para mantenerte atrapado este fin de semana

(SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

En esta era moderna, no hay lugar que cause más temor e incertidumbre que Internet. Con el auge de la inteligencia artificial, los dispositivos tecnológicos, redes sociales, aplicaciones y obsesiones existen mucha tela que cortar en las historias de ficción que tienen para ofrecer Netflix, Star Plus y HBO Max.

Falsa influencer (2022) | Star Plus

Zoey Deutch deslumbra como la “desagradable protagonista femenina” (tan desagradable que incluso hay una advertencia de contenido en broma al respecto) en Not Okay. La sinopsis de este título nos dice: “Danni Sanders, editora de fotografía y aspirante a escritora, se inventa un viaje a París para impresionar a su compañero de trabajo e influencer de las redes sociales. Sin embargo, cuando un atentado ocurre allí, ella debe seguir con la mentira”.

Nerve (2016) | Star Plus

Basada en la novela juvenil de 2012 de la autora Jeanne Ryan que lleva el mismo nombre, Nerve imagina un extenso juego de verdad o atrevimiento que invita a cualquiera a jugar en línea para ganar dinero. “Presionada por sus amigos, una adolescente participa en un juego de realidad virtual, pero el cariz de lo que se presuponía un divertimiento, cambia y se torna primero inquietante, después siniestro”, dice la sinopsis.

KIMI: alguien está escuchando (2022) |HBO Max

Esta propuesta protagonizada por Zoë Kravitz sigue a una transcriptora agorafóbica que intenta desentrañar la verdadera historia que se esconde tras un inquietante clip de audio que escucha mientras evalúa unas grabaciones para su trabajo. Esta es la sinopsis oficial de la cinta: “Angela Childs, una empleada de una empresa pionera en tecnología, descubre las pruebas de un posible crimen. Ahora, está decidida a hacer justicia, aunque tenga que enfrentar su agorafobia para lograrlo”.

Cam (2018) | Netflix

En esta película del 2018, dirigida por Daniel Goldhaber, seguimos una historia inspirada en parte en las experiencias reales de la guionista Isa Mazzei trabajando como camgirl. La cinta sigue la historia: “Tras ser estafada, una joven planea desenmascarar a la misteriosa ladrona que se hace pasar por ella y recuperar su identidad”.