Se le cayó el cassette: Tita Ureta y José Luis Repenning irán como “Embajadores de Viña” por Canal 13

La panelista de “Juego Textual”, quien fue escogida como una de las mejores vestidas de la Gala de Viña, Tita Ureta, estuvo presente en “Tu Día”. En el matinal, ella señaló que siempre ha querido ser Reina de Viña, y que se candidateó con la producción para aquello.

En ese instante, los animadores le dijeron que podía ser embajadora, e inmediatamente Tita dijo “yo no sé si puede decir, Repe, ¿a tí te dijeron algo?”. Él le respondió que no, y la animadora de “La Ruta del Agua” no estaba segura si es que podía revelarlo, pero Priscilla adelantó lo que iba a pasar, así que Tita prosiguió.

Embajadores de Viña

“Ya no es el ‘reinado de La Cuarta’, es de La Hora, eso cambió. A mí me llamaron ayer y me dijeron ‘oye, fuiste seleccionada...’, -me dijeron que hoy día ya podía contarlo, no sé si por la hora- ‘había sido seleccionada por Canal 13 para ser embajadora’”, comentó.

Tita también contó que no iría sola, que Repe es el hombre seleccionado por Canal 13 para ser el “embajador”. “¡No te puedo creer, estamos lanzando la campaña de ambos!”, exclamó Priscilla emocionada.

Ureta explicó cómo será el mecanismo de este nuevo formato del “reinato de Viña”. “Hoy día supuestamente se lanza, hasta el miércoles es la votación online, y el viernes es la votación de los periodistas acreditados”, reveló.

“Se llaman ‘embajadores’ y van por una fundación de un equipo de fútbol de afectados por los incendios”, terminó Tita Ureta.