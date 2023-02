“Casi me dio un infarto”: La calurosa confesión de Jordi Castell sobre el alcande Vodanovic

Una lluvia de piropos le estaban dedicando los panelistas de “Tal Cual”- José Miguel Viñuela, Marlen Olivarí y Jordi Castell- a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, por su atuendo y participación en la Gala del Festival de la ciudad jardín. De pronto, el fotógrafo derivó la conversación hacia el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Lo bueno que tiene es que ella (Ripamonti) es un poco lo mismo que tiene Tomás Vodanovic, que son del mismo partido político, que dan la cara, que son empáticos, que tienen texto y son fáciles de entender”, opinó Castell.

A continuación, hizo su confesión: “Estoy un poco enamorado de Tomás Vodanovic, pero él no lo sabe”.

“Casi me dio un infarto”

Hace poco, el jefe comunal estuvo de vacaciones en Brasil, desde donde compartió unas candentes y tropicales fotos en sus redes sociales. “Lo vi en traje de baño y casi me dio un infarto”, reconoció el ex-”Primer plano”. “Creo que es de los hombres más hermosos que hay en este país”, confesó.

Sin embargo, hizo el alcance de que “es como seis generaciones más joven que yo”. Pese a ello, subrayó “qué cabro más inteligente y cercano”. Es más, Jordi contó que “me tocó entrevistarlo cuando recién salió alcalde y me dio la sensación que, de partida, estaba hablando con alguien muy educado”.

“Lo mismo que me pasa con la alcaldesa Ripamonti: más que letrados, son educados, saben usar la palabra justa, no son alarmistas, no son soberbios y son empáticos”, valoró.