Conoce a un montañista que conquista cumbres sin piernas

Según Nabiev, cada montaña tiene su peculiaridad:

“El Aconcagua tiene casi 7.000 metros de altura. Nunca había estado tan alto sin oxígeno, nadie sabía cómo reaccionaría mi cuerpo en esas condiciones. Pero todo salió bien. Fue muy difícil, porque cuanto mayor es la altitud, menor es la capacidad de recuperación de una persona. Cualquier movimiento sencillo era difícil de hacer”.

Por eso llegar a la cima le llevó mucho más tiempo de lo habitual.

“Partimos del campamento a 6.000 metros de altitud, el camino hasta la cumbre es de sólo 2,7 kilómetros, pero el ascenso por la ruta es de un kilómetro. Los escaladores suelen recorrer esta distancia en 8-10 horas. En mi caso, se multiplicó por dos porque me muevo sólo con la ayuda de las manos. Establecí un nuevo récord al caminar durante 25 horas sin parar”.

Los escaladores experimentados consideran que el Aconcagua no es una montaña muy difícil, pero sí traicionera. Hay muchos lugares peligrosos en el camino hacia el preciado pico.

Rustam escaló una pendiente mucho más pronunciada que la del Elbrus o el Kilimanjaro. Incluso estuvo a punto de ser víctima de la montaña:

“Hubo momentos en los que estuve a punto de caerme por el estrés”, dijo el atleta. “Pero parece que alguien nos vigilaba desde arriba. Si te relajas un poco, despegas y ya está. Vimos a un hombre caer desde la ladera. Voló 300 metros, pero sobrevivió. La mitad de los escaladores volvieron después de eso”.

Rustam llegó al montañismo hace tres años. Desde entonces ha escalado el monte Elbrus, el Kazbek y el Kilimanjaro. Nabiev se convirtió en el primer escalador del mundo sin piernas, que alcanzó el ochomil Manaslu, en Nepal. Este deporte le ayudó a no desesperar cuando sufrió un trágico accidente durante el servicio militar que le costó las dos piernas.

Ahora, sin embargo, lleva una vida feliz y persevera en su sueño de alcanzar la cima más alta del mundo.

“Planeábamos hacer cumbre en el Everest este mes de abril, pero debido a la situación sanitaria, se pospuso”.

Nabiev no está acostumbrado a hacer frente a las dificultades. Mantiene su cuerpo en buena forma.

“Antes de cada ascensión entreno mi resistencia, sabiendo que tendré que caminar al menos 11 horas al día. Hay un simulador de esquí. Los movimientos de las manos con los piolets son similares a los que puedo practicar. Esquío 10 kilómetros todos los días. En cuanto a la estabilidad psicológica, en los dos últimos años he conseguido hacer seis ascensiones, esto me ha enseñado a escucharme y a entender mi cuerpo. Me convierto en mi propio psicólogo cada vez que me preparo para un nuevo reto”.

CIFRA

6,960

metros sobre el nivel del mar es la altura del monte Aconcagua.