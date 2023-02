Francisca García-Huidobro revela la parada de carros que sufrió de guardia: “Me dice ‘si usted fuera famosa no andaría hueveando aquí’”

Francisca García-Huidobro reveló una anécdota que sufrió cuando CHV estaba a cargo del Festival de Viña del Mar, precisamente cuando se aprestaba a saludar a Ricky Martin.

El puertorriqueño se alojaba en el mismo hotel que la Fran, así que: “yo dije esta es la mía, pero de todas maneras, me subo al ascensor, subo al piso de arriba y me ponen la mano y le digo, pero ‘yo estoy en este mismo hotel’, y venía atrás Vallejo y le dice usted ‘¿no sabe quién es ella? , ella es la animadora de acá abajo, es famosa’ y el guardia me dice ‘si usted fuera famosa no andaría hueveando aquí'”.

“Lo peor es que estábamos al aire, lo vieron todos y lo peor es que yo llevaba una cuestión para que me la firmara”, reconoció García-Huidobro.