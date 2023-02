Madre de Vadhir revela cómo Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez se ha posicionado como uno de los grandes actores mexicanos al llegar a Hollywood con distintos proyectos a lo largo de su vida y conseguir la fama a nivel internacional. Sin embargo, su vida personal ha quedado envuelta en polémicas en distintas oportunidades, especialmente hace algunos años atrás.

El actor tiene actualmente un matrimonio sólido con Alessandra Rosaldo, quien es madre de su hija menor Aitana. Antes de ella tuvo tres hijos más: Aislinn, Vadhir y José Eduardo, cada uno de ellos con mujeres distintas, por lo que su vida amorosa ha sido bastante compulsiva.

Recientemente, quedó nuevamente en medio de criticas luego que su hijo Vadhir entrevistara a su madre Silvana Prince, sobre la relación que sostuvo con Eugenio y el motivo que los llevó a separarse a los pocos meses de haber nacido.

Madre de Vadhir Derbez confiesa que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo

Prince no es una mujer ligada a los medios de comunicación por lo que poco se conoce de ella y ha sido su hijo el encargado de visibilizar su verdadera historia entorno al romance con su padre.

Vadhir aseguró que muchas personas han llegado a pensar que su madre es Victoria Ruffo al ser la única mamá famosa de los hijos mayores de Eugenio.

Sin embargo, Silvana también es artista y conoció a Derbez durante un evento de ‘Miss Puebla’.

“Nos tocó hacer el show de un concurso de belleza de Miss Puebla y tu papá estaba ahí trabajando como chambelán, me topé con él y le dije: ‘Me pareces conocido, ¿no eres mago?’. La cosa es que me pidió mi teléfono, seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como chicle”, mencionó Silvina.

Te recomendamos: Critican a Alessandra Rosaldo por divertirse en la nieve con Aitana sin nada de protección

Fueron cuatro años los que compartió Prince junto a Derbez e incluso ambos compartieron un show de comedia, mientras estaban en la dulce espera de Vadhir.

El ahora actor, cantante y modelo nació el 18 de febrero de 1991 y tan solo cinco meses después ella descubrió que Eugenio le había sido infiel con Victoria Ruffo, situación que los llevó a su fin.

“En ese momento, yo le dije: ‘Sabes qué papi, bye’, porque estaba en mi departamento. Tú (Vadhir) tenías cinco meses de nacido cuando Ruffo ya se había embarazado”, le respondió Silvana a su hijo.

A pesar del engaño, ella ha dejado el pasado atrás y aseguró que actualmente mantiene una buena relación por el hijo que tienen en común al punto de tenerle un cariño especial, sin ningún tipo de rencor.