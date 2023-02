“Me encantan”: Daniella Chávez se aventura con casino online para cumplir su sueño de “convertirme en una gran empresaria”

Daniella Chávez disfruta por estos días de la fiesta festivalera de Viña, sin embargo, no pierde tiempo al momento de promocionar su más reciente emprendimiento, un casino online, del cual es socia e inversora.

El portal CasinoOnFire.com dedicado a las apuestas en línea, un negocio del cual la exmodelo Playboy y actual influencer se muestra orgullosa en una entrevista dada este lunes al diario lun.com.

El sueño empresarial de la modelo

“Después de mi historia como modelo, la verdad es que siempre fue mi sueño convertirme en empresaria. Y lo logré. Ahora estoy concentrada en eso”, inicia la chilena con más seguidores en Instagram (más de 17 millones), quien además reconoce que “todo lo que he hecho en mi carrera ha sido como un sueño.

Creo que me buscaban por un asunto de lo que proyecto como imagen. Mis fotos y mi onda es muy Las Vegas, de siempre andar con vestidos de fiesta, glam, lujo y todo lo que conlleva la imagen de un casino. — Daniella Chávez

“Me habían invitado muchas veces a ser rostro de varios casinos digitales, pero la verdad es que eso nunca se concretaba finalmente. No estoy sola en este proyecto, me he asesorado mucho. Y me pareció súper interesante porque la verdad es que a mí me encantan los casinos”, revela Chávez, quien asume que su mediática figura en el mundo de las redes sociales fue un factor esencial para encabezar este nuevo negocio.

“Creo que a mí me buscaban por todo el público que tengo detrás, a quienes podía invitar a que jueguen. Pero también creo que me buscaban por un asunto de lo que proyecto como imagen. Mis fotos y mi onda es muy Las Vegas, de siempre andar con vestidos de fiesta, glam, lujo y todo lo que conlleva la imagen de un casino”, reconoce Daniella, quien en menos de 90 días logró poner en funcionamiento su casino online.

Daniella Chávez. Fuente: Instagram @daniellachavezofficial.

“Ha sido súper rápido todo. Logramos tenerlo en poco tiempo. Tres meses, más o menos. La mayoría de mis seguidores son hombres y creo que a un gran porcentaje de ellos les gusta apostar, jugar y sobretodo ganar dinero. Pienso que mi público es perfecto para esto, también en términos de rango de edad. El grueso de mi audiencia está entre 21 y 40 años. No son niños chicos. Tienen poder adquisitivo para poder mover las lucas”, explica.

“He tenido negocios, pero cada cierto tiempo me sale trabajo en distintos lugares del mundo y no he podido concentrarme en ellos. Yo tuve una discoteque hace muchos años en Rancagua y un bar en Pichilemu también, pero como tengo que viajar mucho, nunca he podido ocuparme tanto de esa inquietud. Por eso el tema de las redes sociales es perfecto para mí. Puedo vivir en cualquier parte del mundo y sólo debo preocuparme de sacarme fotos, videos y subir ese contenido”, agrega la actual modelo de OnlyFans, quien se muestra más que entusiasmada con levantar un nuevo negocio de índole digital.

“En el OnlyFans me va excelente y esto del casino me llama mucho la atención. Para mí lo mejor es trabajar con cosas que son así, ciento por ciento digitales como esta plataforma. No me gusta hablar mucho de todos mis negocios, pero como te dije, mi plan siempre es convertirme en una gran empresaria. Todo lo que he logrado ha partido de sueños, y creo que los quise tanto que el universo me los terminó cumpliendo todos”, finalizó.