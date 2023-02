OnlyFans: Conoce a Mags, la segunda creadora de contenido más famosa de la app

No hay duda de que OnlyFans se ha posicionado como una de las plataformas más importantes y populares de la actualidad.

Cada vez son más las modelos, actrices, deportistas, exatletas, profesionistas y estudiantes, que optan por emprender en la plataforma.

No es para menos, pues en el sitio de contenido para adultos se pueden embolsar 80 por ciento de las suscripciones que generan.

En las redes sociales se hay la oportunidad de encontrar muchos casos de éxitos de mujeres que dieron un giro de 180 grados a su calidad, desde que entraron a la plataforma.

De hecho, existen algunas chicas que se hicieron millonarias, como los famosos casos de las mexicanas Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz, quienes la rompe en el sitio de origen británico.

Sin embargo, también es cierto que no todas las influencers que se encuentran en la aplicación tienen ese nivel de éxito.

Mags, la influencer que presume su segundo sitio en OnlyFans

Ahora se hizo viral la segunda mujer más seguida en OnlyFans.

Se trata de Mags, una joven originaria de Texas, Estados Unidos.

La rubia, de 25 años, concedió una entrevista a Daily Star, en donde presumió que en el algoritmo de OnlyFans se contabilizan los “me gusta”, que suman sus fotos y videos, que la ubican en el segundo puesto.

“La mayor ventaja del segundo puesto es que te da mucha credibilidad… Este trabajo tiene muchos inconvenientes en la vida pública, pero la gente parece respetarte más si puedes demostrarles que estás en lo más alto de tu campo.

“Agradezco que me suban el ego, pero ya no me importa tanto como antes”, aseguró.

La chica inició en la industria de contenido para adultos desde los 18 años, algo que la enorgullece, ya que “mucha gente no aguanta tanto, porque es complicado, te mastica y escupe... Es muy duro emocionalmente”.

¿Quién la supera?

Y a todo esto, ¿quién supera a Mags? Se trata de Bryce Adams, la influencer que se encuentra en lo más alto de la lista, con 1.3 millones de likes.