Se llevó más que gaviotas: Pamela Leiva conquistó al monstruo y a Gonzalo Valenzuela

La comediante Pamela Leiva no solo se llevó las dos gaviotas de la Quinta Vergara, en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2023. Además, consiguió para el recuerdo dos piquitos del actor Gonzalo Valenzuela, quien es parte del jurado y se entregó en cuerpo y alma a la rutina de humor.

El romance de verano partió cuando la exchica reality comentaba cuando llegó por primera vez a Canal 13 y vio en primera persona a Gonzalo Valenzuela, quien en ese entonces era la sensación del bloque con su seudónimo “El Manguera”, por lo cual sinceró que se le cayó la baba al verlo.

Ahí sacó los primeros aplausos y gritos del público, pero el climax llegó cuando lanzó el chiste “¿quién iba a pensar después que me lo comí?” generando carcajadas hasta en el propio actor. Aunque, si bien aclaró inmediatamente que era una broma, remató que “lo estoy decretando”, generando nuevas risas.

Y, al parecer, el poder de su decreto dio resultado, puesto que tras recibir la Gaviota de Plata y pedir un vaso de agua, fue el “buen mozo” de Valenzuela quien se ofreció a aplacar su sed de la humorista y se levantó de su asiento para darle de su propio brebaje, como todo un galán de teleserie.

En ese momento, el público hizo el resto y llegaron los besos.

“¡¡¡El beso, el beso!!!”, coreó el monstruo, permitiendo a Pamela recibir dos besos del actor, uno por cada trofeo de su celebrada presentación en el Festival de Viña del Mar. “De aquí va a salir pololeo de verdad”, decretó.

El doble beso de Pamela Leiva con Gonzalo Valenzuela en #Viña2023 pic.twitter.com/ZYSM8EE62Z — Raúl Álvarez M. (@AlvarezMalebran) February 20, 2023

“Las Bichotas somos respetuosas”

Pero no fue el único con el que echó la talla, puesto minutos antes el periodista José Luis Repenning tampoco se salvó de las bromas sobre el supuesto romance que tendría con su compañera de “Tu Día”, Priscilla Vargas.

Todo partió cuando bromeó que los galanes del jurado la estaban aplaudiendo.

“Yo sé que ustedes no me estaban aplaudiendo, pero me empezó a aplaudir José Luis Repenning y Eduardo Fuentes, par de guachitos ricos”, chacoteo cocoroca.

“Perdone, con mucho respeto, yo sé que usted está emparejado, pero con mucho respeto”, bromeó con Repe, directo al grano.

“No y me pidió una foto el Jose, yo le dije ‘mi amor, le entrego todo’. Con mucho respeto, por favor, ¿dónde está la Priscilla?, no quiero tener atados”, dijo mientras la pantalla enfocaba al exMeganoticas y a su compañera a Repenning, quien estaba sentada a un par de asientos detrás de él.

Tras ello, el público comenzó a pedirle un beso con “Repe”, pero Leiva recalcó que no quería tener problemas. “Las Bichotas somos respetuosas”, aclaró antes de seguir con su presentación.