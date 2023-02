‘The Last of Us’: 10 fotos de Pedro Pascal que muestran por qué es el galán del momento

The Last Of Us, la nueva serie de HBO, es la primera sensación televisiva del año. Desde su estreno en enero, el proyecto está rompiendo récords que lo igualan a otros fenómenos de la cadena.

La ambiciosa producción, basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog, debe gran parte de su éxito a las actuaciones de su talentoso elenco, encabezado por Bella Ramsey y Pedro Pascal.

En el caso del histrión de 47 años, quien hasta hace una década era un desconocido para muchos, su interpretación de Joel Miller en el seriado lo consolida como la estrella masculina del momento.

Pedro Pascal ratifica su fama mundial con 'The Last of Us' | Instagram: @HBO

El talento del galán nacido en Chile lo ha ayudado a abrirse paso sin prisa, pero sin pausa en la industria hasta este momento; no obstante, también es dueño de un incuestionable atractivo físico.

Por eso, recopilamos 10 fotos de Pascal que prueban por qué es uno de los actores que más roba corazones actualmente junto a algunos datos sobre su vida y su carrera que quizás no sabías.

Las fotos de Pedro Pascal que demuestran que es el galán perfecto

José Pedro Balmaceda Pascal –su nombre de pila– nació en Santiago de Chile el 2 de abril de 1975 como el segundo hijo del matrimonio entre el médico José Balmaceda y la psicóloga Verónica Pascal.

En ese entonces, apenas habían pasado dos años del golpe de Estado liderado por general Augusto Pinochet que derrocó y acabó con la vida del presidente Salvador Allende y miles de sus partidiarios.

Durante una entrevista a la revista The Rake, Pedro Pascal contó que su familia no era muy segura en aquella época tan convulsa debido a sus convicciones políticas y también por sus lazos sanguíneos.

Su madre era prima del político Andrés Pascal Allende, sobrino del mandatario Allende y líder del Movimiento Revolucionario de Izquierda. Más adelante, un evento que lo involucra los llevó al exilio.

“Había un cura que lo trajeron (Andrés), que tenía un tiro en la pierna, a la casa de mi mamá y mi papá. Mi padre lo acogió, los escondió durante unos días y le curó la pierna”, contó Pascal.

“Yo era un bebé, mi hermana solo tenía tres años y dice que tiene un vago recuerdo de estar muy enojada porque nuestros padres habían puesto cosas de extraños en su habitación…”, recordó.

Pedro Pascal ratifica su fama mundial con 'The Last of Us' | Instagram: @cocoullrich

Lamentablemente, el hombre fue atrapado después y reveló algunos nombres luego de ser torturado. De esta manera, la familia Balmaceda Pascal terminó bajo la mira del régimen.

Los agentes de inteligencia de la brutal dictadura de Pinochet no tardaron en ir al hospital en donde trabajaba el padre de Pedro a buscarlo, pero se dio cuenta a tiempo, escapó y buscó a su esposa.

Por unos meses, se ocultaron en casas de amigos. Mientras tanto, Pedro y su hermana eran cuidados por una tía paterna. Luego, sus progenitores se refugiaron en la Embajada de Venezuela.

“Se dan cuenta de que su única opción es esconderse, lo que hacen durante unos seis meses, y terminan colándose en la embajada de Venezuela y solicitando asilo”, relató.

Finalmente, cuando Pascal era un pequeño de nueve meses, la familia se reunió y huyó del país. Llegaron a Dinamarca, pero luego viajaron a Estados Unidos y se establecieron en Texas.

Debutó como actor en los años 90

En sus primeros años, Pedro tuvo varias aficiones como la natación, pero su pasión por la actuación imperó. Su madre fue su aliada y lo inscribió en la escuela de artes escénicas de San Antonio.

Sin embargo, aseguró a la revista antes citada que su amor al cine lo debe a su padre, quien “era un gran cinéfilo y nos llevaba al cine varias veces a la semana durante mi infancia”.

“Por supuesto, obtuvimos televisión por cable y HBO se sumó al redil. Películas sin censura e ininterrumpidas en tu sala de estar: fue una especie de puto milagro”, describió.

Pedro Pascal ratifica su fama mundial con 'The Last of Us' | Instagram: @cocoullrich

Más adelante, luego de asistir a la presentación de la obra de teatro Angels in America, comprendió que la interpretación podría ser su vida y no solo un pasatiempo. “Me cambió”, afirmó a Variety.

Tras esta epifanía, se mudó a la Gran Manzana, en donde inscribió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Su familia, por otro lado, regresó a Chile a mediados de los años 90.

El actor finalmente debutó con un papel en el corto Burning Bridges bajo el nombre Pedro Balmaceda en 1996, según su perfil en Imdb. A partir de entonces, comenzó a encadenar roles.

Sin embargo, su vida se desmoronó y su camino en la industria sufrió un parón cuando una tragedia inesperada lo golpeó a los 24 años: su madre, a quien ha llamado “el amor de su vida”, se suicidó.

“Ella siempre fue increíblemente comprensiva (…). Siempre sentí que ella sabía algo que yo no”, dijo a People. “Nada de (mi éxito) sería real si no fuera por ella”.

La razón detrás de su nombre artístico

Luego del lamentable suceso, se quedó sin agente y su carrera se paralizó. Pero comenzó de cero con un nuevo nombre: Pedro Pascal, en honor a su madre y para simplificar la pronunciación en Estados Unidos.

“A los estadounidenses les costó mucho pronunciar Balmaceda”, afirmó a Variety. “Era agotador”. También llegó a usar el nombre Alexander Pascal, pero no funcionó y volvió a Pedro.

Pedro Pascal ratifica su fama mundial con 'The Last of Us' | Instagram: @pascalispunk

A principios de tercer milenio, su carrera todavía no despegaba. Solo conseguía pequeños personajes apegados a los estereotipos sobre los latinoamericanos que abundan en la televisión.

En tanto aguardaba por un gran papel, formó parte de varios proyectos principalmente en televisión. Tales como las serie The good wife, El mentalista, CSI y la franquicia La ley y el orden.

En el camino, hizo grandes amistades, como Oscar Isaac y Sarah Paulson. De hecho, esta última lo ayudó a ganarse el personaje que catapultaría su carrera: Oberyn Martell en Juego de tronos.

Tras descubrir que buscaban un actor con sus rasgos para el rol, rogó a Paulson que enviara su audición a su mejor amiga, Amanda Peet, quien es la esposa del co-showrunner David Benioff.

“En primer lugar, fue una audición de selfis en el iPhone, lo cual fue extraño, y no era uno de los nuevos iPhones con las cámaras de lujo”, rememoró Benioff sobre su impresión a Variety.

“Estaba grabado verticalmente; todo fue muy amateur. Excepto por la actuación, que fue intensa, creíble y perfecta”, reveló sobre las razones para finalmente elegirlo como el actor de Martell.

Pedro Pascal ratifica su fama mundial con 'The Last of Us' | Instagram: @pascalispunk

Llega Juego de Tronos a su vida y su carrera despega

Su interpretación del malogrado príncipe en la cuarta temporada cautivó a los espectadores y el reconocimiento finalmente llegó a su vida. “Fue un sueño”, se acordó en una charla a GQ.

“Fue este gran papel, en el apogeo de la popularidad del programa, una temporada perfectamente escrita, un papel perfectamente escrito: entrar, filmar durante diez semanas, salir. Nadie tuvo la oportunidad de estar harto de mí”, describió sobre su experiencia.

Después de este papel, su carrera despuntó. Al poco tiempo, lo llamaron para encarnar a Javier Peña en Narcos luego de que el actor escogido fallara. La producción de Netflix fue otro exitazo.

A este papel le siguieron Din Djarin en la serie The mandalorian, Maxwell Lord en la cinta Wonder Woman 1984 y ahora Joel Miller de The Last of Us, el fenómeno que ratifica su fama mundial.

De esta forma, comenzó a encadenar grandes papeles, engalanar portadas de revistas y aparecer las listas de los galanes más guapos de Hollywood. Y cómo no, si a sus 47 años luce mejor que nunca.

“Me recuerda a Harrison Ford en cierto modo, es como este tipo de hombre común”, dijo el director Robert Rodriguez, quien lo dirigió en We can be heroes, al hablar sobre él en una entrevista.

“Puede ser divertido, puede ser muy intenso, puede ser muy heroico (...) Puede ser muy humano y cálido”, concluyó.

Pedro Pascal ratifica su fama mundial con 'The Last of Us' | Instagram: @thelastofus

Un nuevo episodio de The Last of Us se estrena todos los domingos por HBO y HBO Max.