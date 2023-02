The Last of Us: El Gordinflón es todo un icono sexual y este actor de la serie explica por qué

The Last of Us, la serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, se convirtió no solo en un éxito entre los fanáticos, sino también en todo un furor de la cultura pop. Incluso ha llevado a personajes tan grotescos como el Gordinflón a ser un icono sexual.

Un gordinflón (bloater), también llamado hinchado, es de los enemigos más terribles del videojuego, y llevado a la serie adquirió proporciones de pesadilla. Infectado por ultrapoderosos hongos cordyceps, vencerlo no es nada fácil.

Para la serie lo encarnó el doble de acción Adam Basil, que también pasó por Juego de Tronos. Se pone prótesis luego que hicieran un molde completo de su cuerpo, y el resto es trabajo de los expertos en VFX.

El secretó detrás del Gordinflón

Barrie Gower estuvo a cargo de crear los elementos que conforman al Gordinflón. En una entrevista con Variety, dio algunos detalles.

“Lo fabricamos con gomaespuma y látex espumado, que es muy ligero. Es casi como una espuma de tapicería, un tipo de material muy esponjoso”, señala Gower.

“Todo eso fue moldeado y vaciado en secciones separadas: mitad superior, cabeza, brazos, piernas”. Además, se le añade “una solución similar a un gel, que le dio brillo a todos los hongos”.

Para Adam Basil y los fanáticos de la serie, el resultado es aterradoramente extraordinario. Basil le agrega algo más: el monstruo se erigió en un icono sexual.

“Parece ser un icono sexual”, dijo Basil a Entertainment Weekly. “Ha capturado la imaginación de muchas personas. Alguien me preguntó si iría a su boda. He tenido gente enviándome mensajes de amor. El Gordinflón realmente sacó algo en las personas que creo que ni siquiera ellos sabían que tenían”.

Y cerró: “Él es el gran papacito hongo, creo que ha habido un meme”.

Los showrunners de The Last of Us

The Last of Us Pedro Pascal y Bella Ramsey

The Last of Us, basada en el videojuego, es una producción conjunta de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint y Word Games para HBO.

Su primera temporada consta de nueve capítulos escritos por Craig Mazin y Neil Druckmann, con este último habiendo escrito y dirigido el videojuego.

La serie contará con una segunda temporada, según se anunció el pasado 27 de enero.