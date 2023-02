Adele y Edd Sheeran rechazan participar en coronación de Carlos III

Los preparativos para la coronación del rey Carlos III van con todos los motores. El monarca ha dado gran importancia al aspecto musical, por lo que según el Palacio de Buckingham encargó la composición de 12 nuevas piezas musicales para el evento. Además, quiere que estén las estrellas musicales británicas más representativas en la actualidad, entre ellos Ed Sheeran y Adele, pero ambos se negaron, lo que según sus voceros fue una “decepción” para el rey.

La invitación a Sheeran y Adele para la coronación, la reveló el medio británico The Mail on Sunday, que indicó que ambos artistas alegaron no poder asistir al acto, programado para el 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

ARCHIVO - Ed Sheeran canta en el programa "Today" de NBC el 9 de diciembre de 2021 en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, archivo) (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

El referido medio publicó que Sheeran explicó que no podrá acudir a la coronación porque ese día está comprometido con un concierto en Texas, Estados Unidos. Presuntamente, le ofrecieron un avión privado para que llegue rápido a Inglaterra, pero indicó que no puede, ya que el 13 de ese mismo mes, tiene otra presentación en Estados Unidos.

La famosa cantautora británica Adele no explicó la razón de su rechazo a la invitación, a pesar de que se sabe que no tiene compromisos musicales a partir del 25 de marzo.

Medios del espectáculo reseñan que hay otros artistas que también suenan para el acto de coronación de Carlos III, tales como Victoria Beckham y las Spice Girls, Lionel Richie y Harry Styles. No se cree que esté Elton John debido a que fue uno de los grandes amigos de la fallecida princesa Diana.

Estilo musical

El Palacio de Buckingham informó que la coronación reflejará el gusto que el rey Carlos III siempre ha tenido por las artes. Por ello, la música será muy importante ese día.

Habrá un “amplio rango de estilos musicales” que mostrarán la “tradición y herencia” de la familia real.

Buckingham informó que el encargado de coordinar todos los arreglos musicales será Andrew Nethsingha, organista y maestro de coristas en la Abadía de Westminster.

Antonio Pappano, responsable de la Royal Opera House, será el director de la Orquesta de Coronación, donde también participará la Orquesta Filarmónica Real.

Entre las piezas musicales que sonarán están el Himno de Coronación y la Marcha de Coronación. Según el Palacio, se escuchará música griega ortodoxa en homenaje al fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, padre de Carlos III.