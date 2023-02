“Ahora dirá que es española”, Ángela Aguilar se convierte en la burla tras foto con realeza española

Ángela Aguilar se ha convertido en un orgullo para México con su voz y sus canciones, y es que ha llegado muy lejos y ha triunfado en otros países como Estados Unidos y España.

Sin embargo, no está libre de las polémicas, y por todo lo que hace o dice la critican en redes, y en los últimos meses han cuestionado su nacionalidad mexicana.

Y es que en diciembre, cuando Argentina ganó el Mundial de fútbol, la hija de Pepe Aguilar aseguró que era 25% Argentina , y desde ese momento comenzaron a criticarla, asegurando que es “convenenciera” y rechaza ser mexicana.

Recientemente, la joven presumió una foto al lado de la reina Sofía de España, y aunque se mostró feliz y orgullosa, le llovieron los ataques una vez más.

Ángela Aguilar presume foto con realeza española pero la insultan

Ángela Aguilar publicó una foto posando con la reina Sofía mientras llevaba un hermoso vestido mexicano azul y blanco y se veía muy feliz.

“Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón”, dijo la hija de Pepe Aguilar, pero recibió miles de críticas.

“Seguro 10% española, pero no entenderías”, “cuánto porcentaje de española tendrá, porque ella es de todos los países”, “ella no está orgullosa de sus raíces por eso o pretende ser de cualquier lugar”, y “ahora ya se va a creer 15% española, pero no lo vamos a entender, no ?? 😂”, fueron algunos de los ataques en redes.

De hecho, hace unos días Ángela estuvo de vacaciones familiares en Cuba, y posó muy feliz en este país, lo que también le valió las críticas, pues es un país en dictadura, y también le preguntaron si tenía algún porcentaje de cubana, burlándose de ella.

La joven es muy madura, y siempre ante las críticas lo que hace es ignorarlas, y sigue adelante con su vida y su carrera, triunfando y callando a quienes la atacan siempre.