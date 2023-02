Angelique Boyer y la humillación que hizo pasar a un exnovio en público por celos de su novio

Angelique Boyer es una de las actrices favoritas de la pantalla chica, pues desde su debut en Corazones al límite, las telenovelas que ha hecho como Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana, se se convirtieron en éxitos de Televisa.

Esta semana la actriz se encuentra promocionando El amor invencible, una historia producida por Juan Osorio y que protagoniza junto a Danilo Carrera, Daniel Elbittar, Lety Calderón y Arcelia Ramírez, con la cual, marcó un regreso a los melodramas después de algunos años de ausencia y que se transmite de lunes a viernes, en el horario estelar de las 9:30 pm por el canal de las estrellas.

Sebastián Zurita casi pierde su carrera por Angelique Boyer

Angelique Boyer y Sebastián Zurita estelarizaron el drama Corazón Salvaje en 2009, remake de la exitosa Cañaveral de pasiones, y que derivó en un romance, pero que sería terminado por los distintos caminos que tomaban en vías de mejorar su carrera actoral.

Años más tarde, Zurita fue convocado a repetir protagónico con Boyer para la telenovela A flor de piel en 2011, sin embargo, el actor recibió una llamada de la productora Angelli Nesma, quien le dio a conocer los detalles acerca de su inesperada salida de la telenovela.

Contó que la productora le dijo que por su edad no encajaba en el personaje: “Perdóname, no pude hacer nada, pero no te quieren en la telenovela. Esta es una decisión del señor Murguía (vicepresidente de producción de Televisa)”, fueron parte de las palabras de Nesma.

De acuerdo con la Revista Hola, Sebastián habría rechazado varios proyectos por cumplir con los requisitos que le impuso la producción como el regresar a México y rehabilitarse de su rodilla para este protagónico.

Y aunque esta decisión desconcertó a todos, Zurita casi pierde su carrera en la empresa de entretenimiento donde trabajaba junto a Angelique, pues se especuló que esto se originó debido a los supuestos celos de parte del productor José Alberto “El Güero” Castro, con quien la actriz mantuvo un noviazgo de 2010 a 2014.

Fue el padre de Sebastián, el también actor Humberto Zurita quien lo confirmaría, pues contó que el joven actor estaría vetado de Televisa por culpa del ex esposo de Angélica Rivera.

Meses después del supuesto veto, Sebastián aclaró que recibió disculpas de parte de la empresa que lo vio debutar y también conoció la verdadera razón de su salida, asegurando: “Lo que sí me queda claro es que ahora tengo la certeza de por qué se dieron las cosas así”, expresó.

El hijo de la fallecida Christian Bach se limitó en ese entonces a aclarar a la prensa si su situación fue originada por el reconocido productor, pues tenía en puerta una oferta y no quería frustrarla.

Los proyectos que perdió Sebastián Zurita por ejecutivo de Televisa

Pese a tener contrato de exclusividad, el hijo de Cristian Bach y Humberto Zurita revelaría que los supuestos celos de José Alberto ‘El Güero’ Castro lo harían perder algunos protagónicos en Televisa.

Fue durante el programa de espectáculos “Suelta la sopa”, que el actor dijo en 2014 que por esa causa le fueron cancelados cuatro proyectos: “Hay veces que por motivos políticos, de negocios o personales, pues llega alguien con poquito más de poder que tú y pues te la quitará (la chamba) de las manos y si te pones a pensar en eso, te vas a amargar… Los actores no somos competencia en ese sentido, muchas veces es un ejecutivo o alguien que decide dar un dedazo y ahí ya no puedes hacer nada”.

Por su parte, Angelique nunca decidió contar los detalles acerca de esta situación y se sabe que la ex pareja quedó en los mejores términos, pues tras concluir su noviazgo contaron de forma pública que se apoyarían incondicionalmente.