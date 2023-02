Anna Sarelly muestra lo peor de una relación tóxica al confesar que casi se hace trans para recuperar a su ex

Anna Sarelly se convirtió en tendencia luego de hablar durante el podcast de ‘Un Tal Alfredo’, sobre la relación que tuvo con Tor, su exnovio tailandés nombrado por sus seguidoras como ‘el tibio’, por las pocas muestras de amor que le demostró.

La influencer de 26 años de edad rompió el silencio luego que su relación el asiático fuera de las más comentadas en redes sociales y según ella misma confesó se convirtió en el hombre con el que se veía llegando al altar.

Anna Sarelly y la relación que la expuso a su versión más tóxica

Sarelly confesó que el amor con el tailandés se vino abajo en medio de la pandemia del Covid-19 ante la distancia que los separaba, pues en ese momento no se podía viajar por las condiciones sanitarias, situación que la llevó a tener pensamientos extremistas para recuperar su amor.

El quiebre de su romance llegó luego que ella fuera captada por paparazzis abrazando a alguien más y taggearon a Tor, a lo que él reaccionó, pese a que en ese momento se habían dado un tiempo.

“Ya vi lo que andas haciendo en tu break, abrazando a otros vatos, nunca voy a regresar contigo”, le dijo Tor.

Su desesperación por desmentir tal información y recuperarlo la llevó a considerar a convertirse en trans, para poder ingresar a Tailandia.

“Y ahí es donde empieza mi etapa más tóxica que he tenido en mi vida, contexto, me iba a hacer trans”, dijo.

Anna aclaró que no estaba dispuesta a someterse a una operación para cambiar de sexo, sino para ‘falsificar’ el papeleo para entrar a dicho país.

“Para entrar a Tailandia en esa época solo podías entrar si eres tailandés y te quedaste varado fuera, tenías que pedir un vuelo especial, un amparo y hacer cuarentena de dos semanas. También si eras diplomático y tenías trabajo allá o, si había una cuestión médica que solo se pudiera hacer en ese país y no en tu país de origen, busqué en las listas y hacerte trans es de las pocas cosas que en Tailandia son expertos en hacer”, agregó.

Anna Sarelly inició su búsqueda de médicos, papeles y el vuelo para viajar con ese ‘permiso’ y recuperar a Tor.

“Empecé a buscar doctores, a hacer todo para que me dieran la carta de … para pedir el permiso en la embajada de Tailandia, estaba tóxica de pégame pero no me dejes. Estuve un mes en el papeleo y después dije -¿qué estoy haciendo?-”, dijo.

Así fue cómo se dio cuenta que Tor no era el hombre que merecía en su vida y logró escapar de la relación tóxica, en la cual no cayó pese a los intentos del tailandés por recuperarla.

“Yo merezco a alguien que me quiera contestar todos los días, yo merezco a alguien que sepa que me quiere y que quiere estar aquí y porqué voy a andar aguantando migajas?”, sostuvo.